코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘

[아시아경제 박지환 기자] 15일 코스피가 1.6%대 하락하며 3100선 아래에서 움직이고 있다. 개인이 1조6000억원이 넘는 순매수세를 보이고 있지만 기관과 외국인의 동반 매도세를 넘어서지 못하고 있다.

한국거래소에 따르면 오후 1시22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 52.50포인트(-1.67%) 내린 3097.43에 거래됐다. 이날 지수는 전장 대비 0.12% 오른 3153.84에 개장해 강세 흐름을 나타냈다. 한때 3189선까지 치솟았지만 하락 전환한 이후 낙폭을 키우며 3095선까지 밀리기도 했다.

투자자별로는 개인이 1조6261억원을 순매수 중이다. 반면 기관이 9913억원, 외국인은 6499억원어치 순매도 했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 모든 종목이 하락세다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 24,500 등락률 -6.95% 거래량 2,528,209 전일가 352,500 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 주가 33만 4500원.. 전일대비 -5.11%[특징주]셀트리온 3형제, 2거래일 연속 하락…이틀 새 10% '뚝'셀트리온, 골다공증 바이오시밀러 美 임상3상 IND 신청 close 이 5%가 넘는 하락세를 보이며 가장 큰 낙폭을 나타내고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 1,400 등락률 -1.56% 거래량 25,894,683 전일가 89,700 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 기업과 최대규모 계약체결!! 천문학적 규모입니다삼성전자, 이시간 주가 -1.34%.... 최근 5일 개인 3296만 3820주 순매수배터리 ‘숨은주역’ 삼성과 LG에 납품한다!! 아직 급등 전!! close (-1.67%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 2,500 등락률 -1.92% 거래량 3,969,923 전일가 130,500 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 [바이든시대]바이든 정부 출범 D-5…산업별 국내 기업 대응은?SK하이닉스, 이시간 주가 -1.92%.... 최근 5일 기관 460만 4743주 순매도코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (-2.68%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 981,000 전일대비 29,000 등락률 -2.87% 거래량 346,889 전일가 1,010,000 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 34만 1821주 순매수... 주가 98만 4000원(-2.57%)[데스크칼럼]강세장의 사생아 벼락거지배터리 강자 “LG화학’과 경쟁한다! 새로운 황제주 탄생 close (-2.87%) 등 시총 상위 종목들도 약세를 보였다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 13.33포인트(1.36%) 내린 966.96를 기록했다. 코스닥에서도 개인이 나홀로 2277억원어치를 사들이며 지수를 방어하고 있다. 반면 기관과 외국인은 각각 948억원, 1178억원 매도 우위를 나타냈다.

코스닥 시총 상위 10개 종목 가운데서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 267,100 전일대비 100 등락률 -0.04% 거래량 28,452 전일가 267,200 2021.01.15 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감 close (0.15%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 326,200 전일대비 2,600 등락률 +0.80% 거래량 53,820 전일가 323,600 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로 close (0.56%)을 제외한 모두 종목이 내림세다. 특히 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 140,900 전일대비 15,000 등락률 -9.62% 거래량 4,217,923 전일가 155,900 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]셀트리온 3형제, 2거래일 연속 하락…이틀 새 10% '뚝'셀트리온헬스케어, 주가 14만 8200원.. 전일대비 -4.94%코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (-7.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 187,300 전일대비 19,800 등락률 -9.56% 거래량 1,348,498 전일가 207,100 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 투자자 검색 급증... 주가 19만 2400원(-7.1%)[특징주]셀트리온 3형제, 2거래일 연속 하락…이틀 새 10% '뚝'코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (-8.21%) 등의 하락세가 두드러졌다. 이외에도 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,100 전일대비 1,800 등락률 -1.92% 거래량 343,347 전일가 93,900 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비 "리보세라닙, ‘ASCO GI 2021’서 대규모 완전 관해 사례 입증"코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락기관 매수세에 장 초반 코스피 상승 close (-1.60%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 180,000 전일대비 7,900 등락률 -4.20% 거래량 351,899 전일가 187,900 2021.01.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 '韓 코로나19 진단' 국제적 신뢰도 확보코스피, 3150선 부근서 힘겨루기…코스닥은 0.2% 하락 close (-3.73%) 등도 약세를 보였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr