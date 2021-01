[인사] 강원경찰청

[아시아경제 라영철 기자]

■ 경정 승진

▲ 강원청 112치안종합상황실 김재진 ▲교통과 심기원 ▲ 강릉서 형사과 도영근 ▲ 원주서 수사과 박정호 ▲ 동해서 정보안보외사과 변병두

■ 경감 승진

▲ 강원청 경무기획정장과 김종국 ▲공공안녕정보외사과 안형준 ▲안보수사과 김진철 ▲여성청소년과 김달원 ▲ 〃 수사과 신상철 ▲ 춘천서 수사과 조연호 ▲ 강릉서 경무과 홍한표 ▲ 원주서 청문감사관실 김영재 ▲ 원주서 공공안녕정보외사과 이병두 ▲ 태백서 경무과 조주완 ▲ 속초서 공공안녕정보외사과 박춘재 ▲ 삼척서 경무과 장향길 ▲ 영월서 경무과 황상철 ▲ 정선서 사북파출소 고병섭 ▲ 홍천서 경무과 안계복 ▲ 평창서 수사과 엄창열 ▲ 횡성서 횡성지구대 윤태정 ▲ 고성서 토성파출소 이상삼 ▲ 인제서 경무과 박호균 ▲ 철원서 수사과 주덕 ▲ 화천서 수사과 김영호 ▲ 양구서 정보안보외사과 홍운기 ▲ 강원청 청문감사담당관실 홍윤경 ▲ 춘천서 공공안녕정보외사과 김진경

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr