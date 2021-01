[아시아경제 이민지 기자] 디바이스이엔지 디바이스이엔지 187870 | 코스닥 증권정보 현재가 55,500 전일대비 3,800 등락률 +7.35% 거래량 234,093 전일가 51,700 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 디바이스이엔지, 26억3500만원 규모 반도체 제조장비 계약 체결디바이스이엔지, 삼성전자와 26억 규모 공급계약 체결디바이스이엔지, 46억7788만원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 close 는 228억4800만원 규모로 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다. 이는 지난 2019년 매출 기준 53%에 달하며 계약 상대방은 Xiamen Tianma Display Technology이다.

