[아시아경제 조슬기나 기자]필리핀이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스 유입을 차단하기 위해 여행 금지령을 확대했다.

주요 외신에 따르면 필리핀 정부는 0시 1분부터 15일까지 한국을 포함해 코로나19 변이 바이러스 감염자가 발생한 19개 국가에서 출발하거나 환승하는 승객의 입국을 금지한다고 29일 밝혔다. 금지령은 30일부터 내달 15일까지 발효된다. 대상은 해당국가에서 입국하는 필리핀 국민, 외국인 등이다.

영국발 승객의 입국은 지난 23일부터 금지된 상태다. 필리핀 보건당국은 향후 상황에 따라 여행 금지령을 추가 확대할 수 있다고 밝혔다.

