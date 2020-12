[아시아경제 구은모 기자] 부산주공 부산주공 005030 | 코스피 증권정보 현재가 741 전일대비 4 등락률 -0.54% 거래량 1,151,076 전일가 745 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정【화제의테마】 내일 (4일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 운영자금 조달을 위해 25억원 규모의 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 17일 공시했다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 3.0%, 5.0%이며 사채만기일은 2022년 12월18일이다. 전환에 따라 발행할 주식은 308만6419주로 주식 총수 대비 5.15% 규모이며 전환가액은 주당 810원이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr