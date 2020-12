KAI, 1.3억불 규모 10인승 비즈니스젯 동체 구조물사업 수주

최고급 비즈니스 제ㅡ기…주익·동체 등 핵심구조물 동시생산

[아시아경제 유제훈 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 25,300 전일대비 500 등락률 +2.02% 거래량 930,126 전일가 24,800 2020.12.15 15:14 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 1429억 규모 공급계약 체결KAI 소형무장헬기 '잠정 전투용 적합' 판정…개발착수 5년여만한국항공우주, 3분기 영업익 230억원...전년비 51.9% 감소 close 산업(KAI)은 이스라엘항공우주산업(IAI)로부터 1억3000만달러(약 1400억원) 규모의 G280 항공기 동체 물량을 신규 수주했다고 15일 밝혔다.

G280은 최고급 10인승 중형 비즈니스 제트기로, 지난 6월까지 200대가 납품됐다. KAI는 오는 2030년까지 이 기종의 동체를 납품할 계획이다.

KAI가 이번에 수주한 물량은 외형인 판넬만 조립하던 기존 사업과 달리, 항공기 내부 인테리어 작업 직전의 완성형 동체 구조물이다. KAI가 좌석 레일을 비롯한 완성형 동체 구조물을 수주한 것은 이번이 처음이다.

앞서 KAI는 IAI와 지난해 G280 항공기 주익 전체에 대한 독점 생산계약을 체겨한 바 있다. 이번 동체 구조물 수주로 KAI는 G280 항공기의 핵심구조물인 주익과 동체를 동시 생산하게 됐다.

이번 G280 동체물량은 경남 사천지역 중소협력업체와 함께 생산을 수행할 예정이며, 이를 전담할 고성공장이 완료되면 생산설비를 이전하고 본격적인 독자생산에 돌입할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr