[아시아경제 임춘한 기자] 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 5 등락률 -0.16% 거래량 6,977,725 전일가 3,165 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 다음주에는 이 종목 뜬다! 급상승 예측종목 TOP4대한해운, 해운 테마 상승세에 5.9% ↑대한해운, 외국인 3만 주 순매도… 주가 -1.57% close 은 11일 종속회사인 대한상선 주식회사가 선박운용 체제 개편을 위해 컨테이너 선박 6척을 1360억원에 처분키로 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr