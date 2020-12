[아시아경제 임춘한 기자] AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 4,560 전일대비 40 등락률 +0.88% 거래량 121,569 전일가 4,520 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 AJ네트웍스, 외국인 1만 9000주 순매수… 주가 1.56%AJ네트웍스, 커뮤니티 활발... 주가 25.0%.[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 는 11일 종속회사인 AJ캐피탈파트너스 매각 관련해 에이치자산운용 및 리오인베스트와 구속력 있는 양해각서를 체결했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr