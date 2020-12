[아시아경제 임춘한 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 340,025 전일가 243,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 오트론 반도체 사업 인수…"차량용 반도체 개발 역량 확보"현대모비스, '임직원 최우수 아이디어 선발' 페스티벌 개최현대모비스, 올해의 지식재산경영 기업…산자부 장관상 수상 close 는 11일 미래 자동차 기술 트랜드대응을 위한 연구개발 역량 강화를 목적으로 계열회사인 현대오트론의 반도체 사업을 양수한다고 공시했다.

양수가액은 1332억원으로 양수 목적물은 반도체 통합공급 및 연구개발 사업의 인적, 물적자산이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr