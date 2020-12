우리카드, 제 22회 대한민국 브랜드 대상 장관상 수상

'카드의정석' 브랜드 가치 인정

[아시아경제 기하영 기자]우리카드가 '제22회대한민국 브랜드 대상'에서 산업통상자원부 장관상을 받았다고 11일 밝혔다.

이번 수상은 고객들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 '카드의정석'이 지난달 800만좌를 돌파하며 가능했다. 소비 패턴 변화를 반영한 맞춤 서비스를 탑재하고 한국화를 활용한 감각적인 카드 플레이트로 디자인 만족도를 높인 것이 인기 비결로 꼽힌다.

수상을 기념해 우리카드 SNS 이벤트도 진행한다. 이달 19일까지 인스타그램과 페이스북에서응원 댓글을 작성하면 추첨을 통해 우리카드 콜라보 브랜딩 제품인 핑크퐁 피크닉 테이블(10명), 쿠키런 트래블 키트(10명)를 증정한다.

우리카드 브랜드팀 이승철 팀장은 "체계화된 빅데이터 분석을기초로 하는 고객 중심의 브랜딩 활동으로 카드의정석 브랜드가치를 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 고객을 먼저 생각하는 브랜드 혁신을 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 '대한민국브랜드 대상'은 국내 유일브랜드 관련 정부 시상이다. 창의적인 브랜드 경영을 통해 시장 경쟁력을 제고하고, 우수한 브랜드 육성을 통해 국가 경제 발전에 기여한 기업, 지자체, 기타 기관 및 단체의 브랜드를 선정하여 시상한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr