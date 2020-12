켄코아에어로스페이스, 美 애리조나 보잉에 소형 공격형 헬기 초도 납품

[아시아경제 유현석 기자] 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 274090 | 코스닥 증권정보 현재가 8,750 전일대비 50 등락률 +0.57% 거래량 177,086 전일가 8,700 2020.12.11 14:53 장중(20분지연) 관련기사 켄코아에어로스페이스, 세계적 엔지니어링 AKKA와 맞손켄코아에어로스페이스, 항공기부품 테마 상승세에 5.23% ↑켄코아에어로스페이스, 항공기부품 테마 상승세에 6.84% ↑ close 는 미국 보잉(Boeing) 소형 공격형 헬리콥터 동체 제작을 마치고 초도 출하를 완료했다고 11일 밝혔다. 경남 사천 2공장에서 납품 기념행사도 진행했다.

켄코아는 보잉 및 대한항공 기술진과 1년 넘는 공정개발기간을 거쳐 전체 동체의 초도 납품을 완료함으로써 방산부문 실적 향상이 기대된다.

이번 보잉사의 소형 공격형 헬기는 켄코아가 단순 부품 조립이 아닌 헬리콥터 동체 전체를 조립을 담당했다는 점에서 의미가 크다. 켄코아는 치공구부터 일부 부품의 가공, 전체 동체의 조립을 수행해 사천 종포 제2공장에서 미국 애리조나의 보잉 방산공장으로 직접 납품을 진행했다.

켄코아는 국산 헬리콥터인 수리온(KUH : Korean Utility Helicopter)의 후방동체 및 조종장치 등을 5년이상 양산해 왔으며, 이번 보잉 디펜스 소형 공격형 헬기 동체 생산 성공 등 회전익 항공기 생산부문 경쟁력을 입증 받았다.

켄코아는 기존 고정익 항공기의 양산 경험에 이어 특정 기종의 동체 전체 생산 사업을 성공하면서 항공기 부품의 단순 생산 회사가 아닌 종합 항공제조 기업으로 성장해 나갈 계획이다.

회사 관계자는 “방산 및 MRO 개조부문에서 오랜 기간 준비해온 사업들이 순조롭게 진행되고 있다”면서 “방산 및 MRO 사업 외에도 종합 항공제조 기업으로 성장하기 위한 해외사업 확대를 준비하고 있어 빠른 시일내 의미 있는 결과를 만들 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

