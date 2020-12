삼성전기, 보상위원회 전원 사외이사로 구성…“객관성·투명성 강화”

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,500 등락률 +1.52% 거래량 606,896 전일가 164,000 2020.12.11 14:11 장중(20분지연) 관련기사 경계현 삼성전기 대표이사, '2020년 해동기술상' 수상JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"4달간 60% 상승…질주하는 현대·기아차, 해외서도 엄지척 close 가 이달 10일 정기 이사회를 열고 보상위원회를 전원 사외이사로 구성하기로 결정했다고 11일 밝혔다.

삼성전기는 이날 정기 이사회에서 보상위원회 규정 개정과 위원 위촉, 특수관계인 삼성생명과의 퇴직연금보험 거래 등을 의결했다.

이로써 기존 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 이뤄졌던 보상위원회는 4명 전원이 사외이사로 구성됐다. 기존 사외이사인 김준경 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수, 여윤경 이화여대 경영학과 교수를 새로 보상위원으로 위촉했다.

보상위원회는 등기이사 보수 한도 승인 등을 심의하는 위원회다. 이번 개정을 통해 이사보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 강화했다고 설명했다. 삼성전기는 경영위원회를 제외한 모든 소위원회를 전원 사외이사로 구성해 이사회의 독립성을 강화했다고 덧붙였다.

삼성 관계사 가운데 경영위원회를 제외한 모든 소위원회를 전원 사외이사로 구성한 회사는 삼성전자, 삼성물산이며, 보상위원회 전원을 사외이사로 구성한 회사는 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDS, 삼성엔지니어링 등이 있다.

삼성전기는 2016년 비금융 삼성 계열사 중 처음으로 사외이사를 이사회 의장으로 선임한 바 있다. 현재도 김용균 사외이사가 의장을 맡고 있다.

이번 인사회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 거리두기의 일환에서 처음으로 온택트(비대면) 방식의 온라인 이사회를 개최했다.

경계현 삼성전기 대표이사 사장과 강봉영 경영지원실장 부사장을 비롯해 사내·사외이사 전원은 각자의 사무실에서 온라인으로 접속, 화상회의로 이사회를 진행했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr