서울시교육청 "서초구 경원중 혁신학교 철회 요구 매우 유감"

학교 구성원 위협한 단체행동 비교육적 행위

집단 이기주의 바탕한 혁신학교 지정 철회 요구 단호히 대처

학교운영위 심의 결과 따라 관련 절차 밟겠다

[아시아경제 공병선 기자] 서울시교육청이 서울 서초구 경원중학교 마을결합혁신학교 선정을 두고 학부모들의 강한 철회 요구에 유감을 표명했다.

시교육청은 11일 입장문을 통해 "철회를 요청할 경우 학교 구성원 의견을 충분히 존중해 관련 절차를 밟겠다"면서도 "학교 구성원이 위협과 불안을 느낄 정도의 단체행동은 그 자체로 정당성을 잃을 수밖에 없는 비교육적 행위"라고 비판했다.

경원중은 서울시교육청으로부터 혁신학교로 지정을 받은 후 내년 3월부터 운영될 예정이었다. 학교 측에서 앞서 8월24일부터 9월4일까지 진행한 자체 설문조사에서 학부모와 교원의 찬성률은 각각 69%와 80%였다.

그러나 최근 혁신학교 운영을 둘러싸고 주민과 학부모의 반발이 이어졌다. 주민과 학부모는 협박 문구가 적힌 현수막을 게재하고, 전화 민원을 넣는 한편 소셜네트워크서비스(SNS) 허위 정보를 탑재하기도 했다. 지난 7일엔 주민 200명이 모여 경원중을 둘러싸고 혁신학교 지정 철회를 요구하는 시위를 진행하면서 교직원들이 학교에서 나오지 못 한 일도 있었다.

시교육청은 "7일 지역주민과 학부모의 집단행동은 매우 우려되고 유감스러운 일"이라며 "교권이 침해 받고 교육권이 위협 당하는 상황에 대해선 모든 조치를 강구할 것이며 개인 또는 집단 이기주의에 바탕한 혁신학교 지정 철회 요구엔 단호히 대처할 것"고 말했다.

이어 시교육청은 경원중 학교운영위원회 심의 결과에 따라 관련 절차를 진행하겠다고 밝혔다. 아울러 경원중 혁신학교를 둘러싼 학생, 학부모, 주민의 갈등을 치유하고 학교 정상화에도 최대한 지원하겠다고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr