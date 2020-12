중진공, 취약계층 아동 365명에 도시락 전달

코맘의산골이유식과 함께 경남 하동군에 1000만원 상당 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 11일 경남 하동군 문화예술회관 앞 광장에서 지역소재 사회적경제기업 에코맘의산골이유식(대표 오천호)과 함께 지역 취약계층 아동 365명을 지원하기 위한 1000만원 상당의 도시락과 간식을 기탁했다고 밝혔다.

이번 기탁식은 경남지역의 여름철 수해 피해와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 확산에 따른 사회적 거리두기 강화 방침으로 복지 사각지대에 놓인 취약계층 아동들을 지원하기 위해 마련됐다.

김학도 이사장은 "코로나19 장기유행 및 이에 따른 경제불황으로 점점 증가하고 있는 복지 사각지대 아동들의 결식 문제를 해소하기 위해 도시락을 전달하게 됐다"면서, "중진공과 경남지역 사회적경제기업이 함께 마음 모아 전달한 도시락이 아이들이 건강하고 행복하게 성장하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

