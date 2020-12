대유위니아그룹, 전성원 상무 등 '제15회 전자IT의 날' 표창

[아시아경제 이동우 기자] 대유위니아그룹은 ‘제15회 전자IT의 날’ 기념행사에서 국무총리 표창과 산업통상자원부 장관상 표창을 수상했다고 11일 밝혔다.

대유위니아그룹은 전날 열린 행사에서 전성원 위니아전자 상무가 국무총리 표창, 민기훈 위니아에이드 책임이 산업통상자원부 장관상 표창했다고 설명했다.

전 상무는 세계 최초 벽걸이 미니 드럼 세탁기를 비롯해 러시아 협소주방에 최적화된 소형 전자레인지 등 국가별 히트상품 디자인 개발을 주도해 수출 증대 및 전자산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

특히 어려운 기업 환경에서도 혁신적인 신제품 디자인 발굴 및 선행 디자인을 통한 기업 브랜드 향상에 노력한 점을 높게 평가 받았다.

민 책임은 전자산업 분야 유통혁신을 통해 소상공인의 매출 성장과 재무건전성을 확보하고, 창업지원을 통한 일자리 창출 및 지역 경제 활성화에 기여한 점을 인정받았다.

한편 전자IT의 날 행사는 2005년 전자수출 1000억 달러 돌파를 기념해 제정된 것을 시작으로 전자IT산업 발전과 국가 위상 향상에 기여한 유공자 대상으로 정부 포상 및 장관 표창 등 총 40점의 포상을 수여한다.

