대형사도 예외없다…새해 보험사 대규모 조직개편 예고

판매조직 세대교체 절실 "변해야 살아남는다"

특고직 고용보험 가입 의무화 등 조직 운영 부담

[아시아경제 오현길 기자] 보험업계가 강도 높은 조직개편과 함께 구조조정 한파에 휩싸였다. 보험사들이 내년을 목표로 대대적인 영업조직 개편 작업에 착수하면서 인력감축이 불가피할 전망에서다.

정부가 추진 중인 특수고용직 고용보험 가입의무화와 모집 수수료 1200% 제한 등 설계사 관련 규제 강화로 내년부터 저성과 설계자들의 구조조정이 본격화될 것이란 관측이 나온다.

30일 보험업계에 따르면 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 1,700 등락률 -2.30% 거래량 570,854 전일가 74,000 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 삼성생명, 환매 연기 금펀드 50% 가지급 결정금감원, 삼성생명 제재심 내달 3일 결론 내기로삼성생명 제재심…암보험 요양병원 입원비 결론 낸다 close 은 지난해 연말 인사에서 없앴던 전속 보험설계사 영업총괄 사업부를 다시 되살리는 방안을 검토 중이다. 지역단을 중심으로 영업조직을 개편했지만 성과가 기대에 미치지 못하자 컨트롤타워가 필요하다는 차원에서다.

한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,065 전일대비 35 등락률 -1.67% 거래량 4,263,143 전일가 2,100 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 포스트코로나를 준비하라! 지금부터 매수할 종목 大공개[클릭 e종목]"시장금리 반등 추세...한화생명, 금리 상승 최대 수혜주"[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 은 영업조직을 분리, 판매 자회사로 넘기는 방안을 추진하고 있다. 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,860 전일대비 30 등락률 -0.77% 거래량 127,337 전일가 3,890 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 [인사]미래에셋생명미래에셋생명, 세무 화상상담 '택스줌'…"종합자산관리 제공"미래에셋생명, 비흡연자 치아보험료 할인 배타적사용권 close 도 전속 설계사를 자회사 보험대리점(GA)에 이전하는 계획을 논의 중이다. 손해보험사에서는 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 22,900 전일대비 300 등락률 -1.29% 거래량 272,508 전일가 23,200 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 손보사 "수수료 경쟁 지양" 결의 1년 만에…대형사 또 올렸다현대해상, 국립재활원에 도서관 '마음심(心)터' 개관손보사, 자동차보험 손해율 감소에 안도의 한숨(종합) close 이 자회사 GA 설립 논의에 들어갔다.

영업조직을 분리, 몸집을 줄여 고정비를 줄이겠다는 차원이지만 노사간 갈등은 불가피할 것으로 보인다. 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 191,500 전일대비 7,000 등락률 -3.53% 거래량 298,298 전일가 198,500 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 사들여삼성화재, 텐센트 등과 중국법인 지분제휴…공동 운영한다외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close 는 무기계약직의 직군 전환을 두고 노사가 갈등 중이다.

한 생명보험사 임원은 "보험사 대부분 기존 판매 조직에 대한 개편을 심각하게 고민하고 있는 현실"이라며 "더 이상 같은 방식으로는 살아남기 어렵다는 위기의식이 짙어졌다"고 우려했다.

◆보험 '제판 분리' 수면 위로…설계사 구조조정 예고=보험사들은 전속 영업조직을 자회사 법인대리점(GA)으로 전환하는 것으로 조직을 수술한다.

비용절감과 함께 보험의 '제조ㆍ판매의 분리' 차원이라는 해석이다. 영업 조직 변화로 특수고용직 고용보험 가입의무화가 맞물리면서 저수익ㆍ저능률 보험 설계사들을 대상으로 한 대대적인 구조조정도 이뤄질 것이란 전망이 나온다.

현재까지 자회사 GA를 도입한 보험사는 삼성생명(삼성생명금융서비스), 삼성화재(삼성화재금융서비스), 한화생명(한화라이프ㆍ한화금융에셋), 신한생명(신한금융플러스), 미래에셋생명(미래에셋금융서비스), DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 550 등락률 -1.23% 거래량 162,826 전일가 44,800 2020.11.30 12:33 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-25일손보사 "수수료 경쟁 지양" 결의 1년 만에…대형사 또 올렸다김정남 DB손보 부회장, 보험업계 최초 철탑산업훈장 수상 close (DB MnSㆍDB금융서비스), 메트라이프생명(메트라이프금융서비스), ABL생명(ABA금융서비스), 라이나생명(라이나생명금융서비스) 등이다. 보험 제조와 판매가 분리되면 보험사는 영업조직이나 설계사 인력을 보유하지 않아도 되고, 보험설계사 위촉 계약도 직접 맺을 필요가 없다.

앞서 금융위원회는 2008년 금융상품판매전문업 도입을 제안하면서 보험업법 개정안을 제출했지만 무산됐다. GA를 금융사로 인정, 판매 전문성을 인정해주는 대신 그에 대한 책임도 부과하자는 내용이었다. 개정안은 보험사 소속 설계사의 대량 구조조정 우려 등으로 무산됐다.

하지만 보험설계사 등 특고직 고용보험 가입 의무화로 대규모 인력 운영에 대한 부담이 계속 가중된다는게 변수다. 정부는 특고직을 고용보험에 당연 적용하는 내용의 고용보험법 개정안을 국회에 제출, 연내 통과시킨다는 목표다. 보험업계는 자발적 이직 비중이 90%에 달하는 특성을 반영해 고용보험 도입 시 임의ㆍ선택가입 방식을 도입해야 한다고 요구하고 있다.

그러나 의무가입 시 설계사와 사업주가 보험료를 절반씩 부담하는 방안이 유력해, 저성과 설계사들의 일자리 감소는 불가피 하다는게 시장의 우려다. 또 설계사를 관리하는 지점장 및 총무 등 정규직 직원들도 위촉직 전환 가능성꺼자 제기되면서 혼란은 더욱 커질 수 있다는 관측이다.

노후화되는 보험사 인력구조도 문제다. 한화생명 직원 4000여명의 평균 근속연수는 17.9년에 달하는데 앞으로 5년 이내 전체 직원의 1/5이 임금피크제를 적용받게 될 것이란 전망이 나온다. 삼성생명도 15.4년으로 은행권(국민은행 16년, 신한은행 15년)과 비슷하거나 높은 수준이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr