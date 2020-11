한은, 기준금리 0.5%로 동결…'수출 반등' 올해 성장률 -1.1%로 상향(종합)

기준금리 연 0.5%로 동결

올해 성장률 -1.1%, 내년 성장률 3.0%로 상향 조정

[아시아경제 장세희 기자]한국은행 금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 26일 결정했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 3차 재확산이 우려되는 상황에서 완화적 통화기조를 유지하기로 한 것이다. 아울러 풀린 유동성이 부동산·주식 등 자산 시장으로 급격히 쏠림 위험을 고려한 것으로 보인다.

한은 금통위는 26일 한은에서 금통위 본회의를 열고 기준금리를 현재의 연 0.5%로 동결했다. 금통위는 통화정책방향 결정문을 통해 "앞으로 세계경제와 국제금융시장은 코로나19의 재확산 정도와 백신 개발 상황, 각국 정책대응 및 파급효과 등에 영향을 받을 것으로 보인다"고 밝혔다.

지난 3월 코로나19 확산 초기 금융시장이 출렁이자 임시 금통위를 열고 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 대폭 내렸다. 지난 5월 기준금리를0.50%로 한 차례 더 인하한 후 7월 8월 10월 세 차례에 걸쳐 기준금리를 현 수준에서 동결했다.

이미 기준금리는 통화정책 마지노선으로 꼽히는 실효하한에 거의 다다른 상황이다. 추가 인하 시 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리와 같아져 외국인 투자금이 유출할 수 있다. 또 추가 금리 인하가 경기 회복을 돕기보다는 집값 상승을 더 자극시킬 수 있다는 점에서 금리동결을 결정한 것으로 풀이된다.

이와 관련 안동현 서울대 경제학과 교수는 "금리를 올리더라도 경기 회복이 본격화되기는 어렵다고 생각한 것으로 보인다"며 "금리를 낮추면 가계대출이 증가할 위험이 있다"고 강조했다.

한은은 올해와 내년 성장률을 각각 -1.1%, -1.3%로 상향 조정했다. 수출 개선 흐름이 올해 성장률 전망치를 끌어올렸다. 한은은 "앞으로 국내 경제는 수출과 투자를 중심으로 완만한 회복세를 나타낼 것으로 예상되나 성장 경로의 불확실성은 높은 것으로 판단된다"고 밝혔다. 실제로 올 3분기 수출 증가율은 15.6%로 1986년 1분기(18.4%) 후 가장 높았다.

전문가들은 성장률 상향 조정 요인으로 '수출 반등·시장 불확실성 제거'를 꼽았다.

안동현 서울대 경제학과 교수는 "예상보다 4분기 수출이 반등해 성장률을 상향 조정한 것으로 보인다"며 "또 중국 경기 반등이 생각보다 강해 이에 따른 성장률 제고 효과도 있었을 것"이라고 말했다. 이인호 서울대 경제학과 교수는 "조 바이든이 미국 대통령에 당선되면서 시장 불안요인이 일정 부분 제거된 영향으로 성장률을 상향 조정한 것으로 보인다"며 "다만 코로나 19 확산세가 지속된다면 중장기적으로 잠재성장률이 떨어질 수 있다"고 밝혔다.

한편 한은은 올해 소비자물가 상승률도 기존 0.4%에서 0.5%로 상향 조정했다. 내년 물가는 1.0%로 내다봤다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr