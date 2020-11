[특징주] 삼성전자 '또' 신고가…7만 원대 눈앞

[아시아경제 이민지 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,000 전일대비 1,500 등락률 +2.22% 거래량 18,318,994 전일가 67,500 2020.11.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신특검·이재용 측, 양형 두고 격론(종합)역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close 가 또 신고가를 경신했다.

24일 오전 10시 12분 삼성전자는 전 거래일보다 1.63% 오른 6만8600원에 거래됐다. 이날 삼성전자는 장중 3% 가까이 상승해 6만9500원까지 올라섰다.

현재 주가 상승을 이끄는 것은 외국인이다. 외국인은 99만3000주를 순매수한 반면, 기관은 57만5000주를 시장에 팔았다. 전일 삼성전자는 전장보다 4.33% 가량 상승한 가운데, 외국인은 379만6824주를 사들였고, 기관도 63만7477주를 순매수했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr