코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감

[아시아경제 구은모 기자] 역대 최고치 경신이 기대됐던 코스피가 기관 투자자의 차익실현 매물 출회에 최근 기세를 이어가지 못하고 한 걸음 물러선 채 약보합으로 장을 마감했다. 코스닥 지수 역시 외국인과 기관의 동반 순매도에 소폭 내리며 830선에서 장을 마쳤다.

17일 코스피는 상승 출발했지만 최근 강세를 이어가지 못하고 오전 장에서 혼조세를 보였다. 오후 12시께 상승 전환하며 다시 기대감을 키웠지만 장 후반 하락 전환하며 약보합을 장을 마쳤다. 이날 코스피는 전일 대비 3.88포인트(0.15%) 하락한 2539.15로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 5122억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 외국인과 개인 투자자는 각각 3520억원, 1531억원 순매수했다.

업종별로는 전기가스업(1.68%), 화학(0.80%), 섬유,의복(0.60%) 등이 올랐고, 운수창고(-3.95%), 의료정밀(-1.66%), 증권(-0.71%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 16,000 등락률 +2.11% 거래량 201,047 전일가 758,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다"강보합 코스피…2540대 출발증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움 close (2.11%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 3,500 등락률 +1.96% 거래량 3,414,966 전일가 179,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 현대차, 렌터카 생태계 조성 가속화‥운영 플랫폼 '카벗' 시동강보합 코스피…2540대 출발현대차, 아이오닉 브랜드 캠페인 메인 영상 공개 close (1.96%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 493,500 전일대비 8,000 등락률 +1.65% 거래량 398,118 전일가 485,500 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 최근 5일 개인 37만 9086주 순매수... 주가 49만 1500원(+1.24%)外人, 이달 들어 반도체·배터리 쓸어담아강보합 코스피…2540대 출발 close (1.65%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 9,000 등락률 +1.33% 거래량 330,549 전일가 677,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 外人, 이달 들어 반도체·배터리 쓸어담아LG화학 본체, 배터리 소재 회사 변신강보합 코스피…2540대 출발 close (1.33%) 등이 상승한 반면 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 1,200 등락률 -2.01% 거래량 3,197,117 전일가 59,700 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움기아차, 최근 5일 개인 155만 7099주 순매도... 주가 5만 8500원(-1.18%)기아차-한국기술교육대, 보전·금형 기술 전문 교육 과정 개설 close (-2.01%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,542,000 전일대비 20,000 등락률 -1.28% 거래량 29,542 전일가 1,562,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움LG생활건강, 다우존스 지속가능경영 3년 연속 편입 close (-1.28%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 275,000 전일대비 3,000 등락률 -1.08% 거래량 814,175 전일가 278,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 NAVER, 커뮤니티 활발... 주가 -0.9%.강보합 코스피…2540대 출발증시 오르니 다시 불붙은 시총 싸움 close (-1.08%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 2,500 등락률 -1.02% 거래량 378,818 전일가 245,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2년 6개월 만에 2500선 돌파…코스닥도 상승현대모비스, 글로벌 영업 총괄에 외국인 부사장 첫 영입외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수 close (-1.02%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 318종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 524종목은 내렸다. 64종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 하락 마감하며 830선으로 한 발 물러섰다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 종일 하락세를 유지했다. 오전 장에서 1% 이상 하락 폭을 키우기도 했던 코스닥 지수는 오후 들어 하락 폭을 다소 줄이며 전 거래일 대비 7.86포인트(0.93%) 내린 839.47로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관과 외국인 투자가가 각각 1450억원, 1327억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인 투자자는 3317억원 순매수했다.

업종별로는 건설(1.42%), 기타제조(1.33%), 금속(0.20%) 등이 올랐고, 운송(-4.04%), 제약(-2.34%), 컴퓨터서비스(-2.13%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 164,400 전일대비 4,400 등락률 +2.75% 거래량 216,196 전일가 160,000 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락 close (2.75%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,700 전일대비 2,600 등락률 +2.13% 거래량 899,571 전일가 122,100 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발셀트리온제약, 주가 12만 2700원.. 전일대비 -0.08%셀트리온제약, 외국인 1767주 순매도… 주가 -1.2% close (2.13%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 205,500 전일대비 3,800 등락률 +1.88% 거래량 43,973 전일가 201,700 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선펄어비스, 3분기 영업이익 405억… 전년比 11.0%↓[클릭 e종목]"펄어비스, 단기적으로는 정체…중장기 성장성은 유효" close (1.88%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 144,800 전일대비 1,600 등락률 +1.12% 거래량 162,599 전일가 143,200 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close (1.12%) 등이 상승했다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 207,500 전일대비 24,100 등락률 -10.41% 거래량 1,773,366 전일가 231,600 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코스피, 2년 10개월 만에 '2500선' 마감 close (-10.41%)이 두 자리 수 하락 폭을 보였고, 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 202,500 전일대비 4,800 등락률 -2.32% 거래량 80,673 전일가 207,300 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close (-2.32%)과 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 248,500 전일대비 5,400 등락률 -2.13% 거래량 47,794 전일가 253,900 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 강보합 코스피…2540대 출발SK머티리얼즈, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 1.39% ↑코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선 close (-2.13%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 79,800 전일대비 1,100 등락률 -1.36% 거래량 128,081 전일가 80,900 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 미디어·콘텐츠·영화株, 웃어볼까스튜디오드래곤, 3분기 영업익 160억원…전년대비 47% 증가네이버, 호실적 딛고 다시 뛸 채비…고공행진 시작할까 close (-1.36%) 등도 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 382종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 906종목은 내렸다. 85종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr