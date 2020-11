기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락

[아시아경제 금보령 기자] 기관의 강한 순매도세에 12일 오후 들어 코스피와 코스닥 모두 하락세를 나타냈다.

이날 오후 12시39분 기준 코스피 지수는 전장 대비 0.47%(11.73포인트) 하락한 2474.14였다.

코스피는 전거래일보다 0.13%(3.19포인트) 내린 2482.68로 장을 연 뒤 등하락을 반복했다.

코스피 시장에서 개인과 외국인은 각각 3648억원, 529억원을 순매수했다. 반면 기관은 4199억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 종이·목재(1.23%), 운수창고(1.51%) 등은 올랐지만, 철강·금속(0.79%), 건설업(1.17%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 기업 가운데 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 87,900 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 2,245,028 전일가 87,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (0.57%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 695,000 전일대비 3,000 등락률 +0.43% 거래량 210,427 전일가 692,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감디이엔티, 31억원 규모 2차전지 제조장비 공급계약 체결 close (1.01%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 357,000 전일대비 1,500 등락률 +0.42% 거래량 349,366 전일가 355,500 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 웨이브서 '카카오TV' 오리지널 본다…SKT-카카오 파트너십코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성 close (0.56%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,631,000 전일대비 60,000 등락률 +3.82% 거래량 33,861 전일가 1,571,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 광군제 성료…역대 최대 매출 갱신코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (3.69%) 등은 상승했고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 400 등락률 -0.65% 거래량 9,641,419 전일가 61,300 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자가 선언했다! 글로벌 트렌드 친환경 관련! 오늘만 드립니다!코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close (0.49%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 755,000 전일대비 6,000 등락률 -0.79% 거래량 38,535 전일가 761,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (0.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 5,000 등락률 -1.69% 거래량 704,070 전일가 296,500 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 '총수'있는 '비상장사'가 내부거래 비중 높아코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성 close (1.69%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장과 비교해 0.26%(2.2포인트) 하락한 837.70을 보였다.

전거래일 대비 0.56%(4.74포인트) 오른 844.64로 개장한 코스닥은 꾸준히 상승세를 지키다 오후 12시25분 이후 하락세로 돌아섰다.

코스닥시장에서는 개인이 939억원을 순매수했고, 외국인과 기관이 각각 407억원, 450억원을 순매도했다.

업종별로 정보기기(0.55%), 오락·문화(0.92%) 등은 상승했으나 통신장비(1.18%), 제약(1.29%) 등은 하락했다.

시총 상위 종목 가운데 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 157,700 전일대비 2,700 등락률 +1.74% 거래량 146,932 전일가 155,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (1.29%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 48,600 전일대비 250 등락률 +0.52% 거래량 250,724 전일가 48,350 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승김빠진 IPO에 공모주펀드 자금 '썰물' close (0.52%) 등이 오름세였을 뿐, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 93,700 전일대비 1,300 등락률 -1.37% 거래량 733,736 전일가 95,000 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close (1.26%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 218,200 전일대비 12,600 등락률 -5.46% 거래량 1,864,699 전일가 230,800 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 최근 5일 개인 32만 2983주 순매수... 주가 22만 2500원(-3.6%)화이자 백신이 뒤흔든 씨젠…실적 '꿋꿋'코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야” close (4.81%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,400 전일대비 5,800 등락률 -4.49% 거래량 794,708 전일가 129,200 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (3.79%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,800 전일대비 1,900 등락률 -1.38% 거래량 53,791 전일가 137,700 2020.11.12 13:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감순항하는 코스피…外人·기관 쌍끌이에 1%대 상승 close (1.38%) 등은 하락세였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr