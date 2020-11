이동약자도 카누 즐긴다…춘천 의암호에 첫 선착장 준공

문체부-관광공사, 무장애 열린관광지 조성 사업 준공식

[아시아경제 김흥순 기자] 장애인 등 이동약자들도 카누를 탈 수 있는 시설이 강원도 춘천에 전국 최초로 문을 연다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 11일 춘천 의암호에서 장애인, 영유아, 고령자 등 이동약자 누구나 쉽게 이용할 수 있는 '킹카누 선착장' 준공식을 개최했다.

의암호 킹카누는 2019년 열린관광지 공모사업에 선정된 곳이다. 춘천시는 올해 1월부터 10월까지 이용객의 이동편의를 고려해 선착장 진입 경사로 설치, 촉각·음성 안내판 등 무장애 동선·시설을 개선하고 휠체어 탑승(4인승)이 가능한 카누를 새로 제작했다.

열린관광지 조성 사업은 보행로, 장애인 화장실, 점자 표식 등 시설 개·보수를 통한 물리적 장벽 제거, 무장애 안내체계 정비 및 인적서비스 환경 개선을 통해 무장애 관광환경 생태계를 만드는 것이다. 문체부와 관광공사가 2015년부터 주관·시행 중이며 현재 전국 92개소 관광지를 선정하거나 조성 중이다.

김석 관광공사 관광복지센터장은 "이미 조성된 열린관광지를 보다 많은 사람들이 이용할 수 있도록 무장애 여행코스를 포함한 다양한 콘텐츠 개발에 주력할 것"이라고 말했다.

