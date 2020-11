[아시아경제 오주연 기자] 현대리바트 현대리바트 079430 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 250 등락률 +1.55% 거래량 102,346 전일가 16,150 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"현대리바트, 이사 수요 증가로 가구 업계 호황"현대리바트, 상승 기류… 해외 법인이 발목'집콕'株가 떴다…가구·정수기 등 3분기 실적 기대 close 는 올 3분기 연결기준 영업이익이 89억원으로 전년동기대비 29.2% 증가했다고 9일 공시했다. 매출액은 3220억원으로 7.7% 늘었고 당기순이익은 68억원으로 18.5% 증가했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr