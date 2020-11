GIST, 과학문화주간 ‘2020 지스트 CEO 포럼’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(지스트, GIST) 창업진흥센터는 4일 지스트 과학문화주간을 맞아 온라인으로 ‘2020 지스트 CEO 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

올해로 5회차를 맞은 CEO 포럼은 지역 기업인, (예비)창업가, 학생 및 연구원, 유관기관 관계자 등 과학과 기술, 창업과 CEO를 한 자리에서 만나 볼 수 있는 창업 포럼 행사다.

CEO 포럼의 사전 행사로 지스트 학생들의 컨퍼런스 행사인 ‘지스트 스타트업 나이트’가 지난 3일 지스트 오룡관에서 ‘Fire Up Stand Up’을 주제로 진행됐으며, 학생 200여 명이 온라인으로 참석했다.

비트바이트 안서형 대표의 ‘소통에 행복을 더하는 스타트업, 비트바이트 성장스토리’, 지스트 출신 학생창업가 ㈜에스오에스랩 정지성 대표의 ‘야! 너두 할 수 있어, 저스트 스타트&업’, ㈜클라우드스톤 김민준 대표의 ‘투자는 실전이다! 스타트업 씨드 투자유치 IR’ 등의 창업 강좌가 열렸다.

지스트 창업지원 및 교육프로그램 소개, 창업 선착순 퀴즈 등 행사도 함께 개최됐다.

이날 CEO 포럼 행사에는 (예비)창업자, 학생 및 연구원, 유관기관 관계자 등 200여 명이 온라인으로 참석했다.

아이덴티파이㈜ 김의중 대표가 ‘인공지능(AI) 국내외 최신 현황 및 현안’을 주제로 초청 강좌를 진행했으며, 지스트 창업프로그램인 ‘전문가 연계 프로그램(IPP)’, ‘캠퍼스 최고경영자 챌린지(CCC) 프로그램’, ‘기술을 시장으로(T2M) 프로그램’ 등에 참여한 교원/학생 창업 기업들의 투자유치 IR과 모의크라우드펀딩 대회가 동시에 열렸다.

총 6개 기업들 중 모의크라우드펀딩 대회에 참여한 청중평가단을 대상으로 최고 금액의 투자자금을 유치한 기업 2개 팀에게는 각각 100만 원의 상금이 전달됐다.

한편 지스트 과학문화주간 행사 중 하나인 인공지능(AI)&사물인터넷(IoT) 메이커톤 대회는 4차 산업혁명을 선도하기 위한 일반인창업프로그램으로 오는 13~14일 노블스테이 호텔에서 개최된다.

조병관 지스트 창업진흥센터장은 “CEO 포럼은 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 온라인 행사로 진행됐지만 (예비)창업자, 학생 및 연구원, 유관기관 관계자들에게 많은 관심을 이끌었으며, 창업 분위기 확산 및 붐을 일으킬 수 있는 유익한 축제의 장이 됐다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr