[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일

◆ 비즈니스온 =빅데이터사업 확대 위해 270억원 규모 플랜잇파트너스 지분 100% 양수 결정

◆ 조이맥스 =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 95억원, 영업손실 14억원 기록

◆ 아미코젠 =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 294억원, 영업이익 14억원 기록

◆ 한일진공 =타법인 증권 취득 위해 188억원 규모 제3자배정증자 방식 유상증자 결정

◆ 코렌텍 =운영자금 조달 위해 150억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆ 아이비김영 =커리어게이트 지분 89.14% 26억원 상당에 취득 결정

◆ 아이비김영 =종속사 커리어게이트, 33억원 규모 주주배정 유상증자 결정

◆ 한일진공 =타법인 증권 취득 위해 50억원 규모 전환사채 발행 결정. 텔콘RF제약 전환사채 220억원에 취득

◆ 텔콘RF제약 =타법인 증권 취득 위해 220억원, 43억원, 144억원 규모 전환사채 각각 발행 결정. 479억원 규모 계열사 케이피엠테크 지분 15.65% 양수 결정

◆ 케이피엠테크 =에버코어인베스트먼트홀딩스에서 텔콘RF제약으로 최대주주 변경

◆ 네이처셀 =신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염으로 인한 폐렴 환자에게서 동종 지방유래 중간엽 줄기세포치료제 아스트로스템-V의 안전성 및 유효성을 탐색하기 위한 국내 제1/2a상 임상시험계획승인 신청

◆ 코렌텍 =대표이사의 특수관계사 선헬스케어인터내셔널 지분 18.72% 47억원 규모에 취득 결정

◆ 케이피엠테크 =미국 휴머니젠사와 코로나19 치료제 '렌질루맙'의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약 체결

◆ 오킨스전자 =50억원 규모 센서뷰 지분 7.5% 취득 결정

◆ 콜마비앤에이치 =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1463억원, 영업이익 231억원 기록

◆ 수성 = 50억원 규모 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 발행 결정

◆ 코스나인 =40억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr