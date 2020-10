코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 세계 각국의 봉쇄 조치 강화에 대한 우려로 약세를 나타냈다.

29일 한국거래소에 따르면 오후 1시 34분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.46% 내린 2311.11을 기록했다. 이날 코스피는 전장보다 32.92포인트(1.40%) 내린 2312.34에 출발해 약세 흐름을 지속했다.

지난밤 뉴욕 증시가 코로나19의 급속한 확산과 각국의 봉쇄 조치 강화에 대한 공포로 급락한데 따른 영향 때문으로 풀이된다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 943.24p(3.43%) 급락한 2만6519.95에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 119.65p(3.53%) 추락한 3271.03에 기술주 중심의 나스닥 지수는 426.48p(3.73%) 폭락한 1만1004.87에 장을 마감했다. 다우지수와 S&P500 지수는 지난 6월11일 이후 최대 낙폭을 기록했다.

코로나19 재확산 조짐도 뚜렷해지고 있다. 미국에서는 7일 평균 신규 확진자 수가 7만명 수준으로 급증했고, 유럽에서는 독일과 프랑스 등에서 전국적인 차원의 봉쇄 조치를 발표했다.

이날 코스피 시장 수급별로는 개인이 8585억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 4534억원, 4302억원어치를 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 652,000 전일대비 10,000 등락률 +1.56% 거래량 266,755 전일가 642,000 2020.10.29 13:59 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 44만 5097주 순매수... 주가 63만 1000원(-1.71%)코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락LG화학 "한국 배터리 소송전, 외부 영향력 행사 안돼" WSJ 기고 close (0.62%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 678,000 전일대비 41,000 등락률 +6.44% 거래량 164,406 전일가 637,000 2020.10.29 13:59 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 美 진출…샌프란에 R&D센터 개소(종합)코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감 close (5.49%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 8,500 등락률 +3.51% 거래량 637,701 전일가 242,500 2020.10.29 13:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락릴리 임상중단…셀트리온 '경증환자 조기 항체치료' 주목코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감 close (2.47%) 등을 제외한 모든 종목이 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.60% 하락한 801.35를 나타냈다. 지수는 전장보다 15.18포인트(1.88%) 내린 791.02에 개장한 이후 오후들어 낙폭을 줄이고 있다.

수급별로는 개인이 1995억원어치를 순매수한 반면 외국인은 1556억원, 기관은 239억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 165,700 전일대비 1,500 등락률 -0.90% 거래량 202,124 전일가 167,200 2020.10.29 13:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승 close (-2.27%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 44,450 전일대비 200 등락률 -0.45% 거래량 253,635 전일가 44,650 2020.10.29 13:59 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감카카오게임즈, 투자자 검색 급증... 주가 4만 4450원(0.91%)외국인·기관 매도세에 코스피 2326.55로 하락 출발 close (-0.67%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,300 전일대비 1,800 등락률 -1.31% 거래량 49,971 전일가 137,100 2020.10.29 13:59 장중(20분지연) 관련기사 네이버, 호실적 딛고 다시 뛸 채비…고공행진 시작할까코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일 close (-1.17%) 등을 제외한 종목이 상승했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr