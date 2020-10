가족골든벨·가족숲크닉 체험행사

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 치평마을프로젝트 ‘치평비바’(신나는 자연탐험대 새나가온 서구청소년문화의 집 시소센터)가 가족골든벨과 가족숲크닉 행사를 진행했다고 25일 밝혔다.

24~25일 장수어린이공원에서 열린 이번 행사는 40여 명이 참여해 치평동의 역사를 바로 알고 공원의 자연과 생태를 체험하는 프로그램으로 진행됐다.

이번 행사는 2020 주민주도의 좋은마을 만들기 공모사업으로 마련됐다.

프로그램에 참가한 김태진 서구의회 의원은 “가족과 함께 마을 속에서 역사와 자연을 배우는 기회였다”며 “앞으로도 주민주도의 마을공동체 활성화지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

