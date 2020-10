[아시아경제 이지은 기자] 안철수 국민의당 대표가 25일 별세한 이건희 삼성전자 회장에 대해 "대한민국 경제의 큰 별"이라며 조의를 표했다.

안 대표는 이날 "이 회장은 불모지 대한민국에서 기업가정신으로 도전하여 삼성전자라는 글로벌 리더기업을 우뚝 세워냈다"며 이같이 밝혔다.

그는 "대한민국 경제의 큰 별 이 회장의 영면을 기원한다"며 "고인의 선지적 감각 그리고 도전과 혁신정신은 우리 모두가 본받아 4차 산업혁명과 새로운 미래먹거리 창출을 위한 귀감으로 삼아야 할 것"이라고 말했다.

