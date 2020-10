[종합]"국민 자부심 높였던 선각자" 정치권, 이건희 별세 일제히 애도

이낙연 "신경영, 창조경영, 인재경영…고비마다 혁신 리더십"

주호영 "대한민국의 위상까지 세계 속에 세워…후대가 기억할 것"

[아시아경제 한승곤 기자] 이건희(78) 삼성그룹 회장이 25일 별세한 가운데 정치권은 일제히 애도 메시지를 쏟아냈다.

이낙연 더불어민주당 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 이 회장 별세 소식에 "깊은 애도를 표한다"며 "신경영, 창조경영, 인재경영 고인께서는 고비마다 혁신의 리더십으로 변화를 이끄셨다. 그 결과 삼성은 가전, 반도체, 휴대폰 등의 세계적 기업으로 도약했다"고 평가했다.

이 대표는 이어 "'생각 좀 하고 세상을 보자' 같은 고인의 여러 말씀은 활기 있고 창의적인 기업문화를 만들었다. 우리 사회에도 성찰의 고민을 던져주었다"면서도 "그러나 고인은 재벌중심의 경제구조를 강화하고 노조를 불인정하는등 부정적 영향을 끼치셨다는 점도 부인할수 없다"며 "불투명한 지배구조, 조세포탈, 정경유착 같은 그늘도 남기셨다"고 말했다.

이 대표는 이 회장 별세 이후 삼성에 대해서는 정경유착 등이 없는 새로운 삼성을 당부했다. 이 대표는 "고인의 혁신적 리더십과 불굴의 도전정신은 어느 시대, 어느 분야든 본받아야 마땅하다"면서도 "삼성은 과거의 잘못된 고리를 끊고 새롭게 태어나기를 바란다"며 "고인의 빛과 그림자를 차분하게 생각하며 삼가 명복을 빈다"고 말했다.

허영 민주당 대변인은 논평에서 "이 회장은 삼성의 글로벌 도약을 이끌며 한국경제 성장의 주춧돌을 놓은 주역이었다. 한국에서 가장 성공한 기업인으로 화려한 스포트라이트를 받았다"고 밝혔다. 이어 "(이건희 회장) 그의 말대로 삼성은 초일류 기업을 표방했지만, 이를 위한 과정은 때때로 초법적이었다"며 "경영권 세습을 위한 일감 몰아주기와 부당 내부거래, 정경유착과 무노조 경영 등 그가 남긴 부정적 유산들은 우리 사회가 청산해야 할 시대적 과제"라고 했다.

그러면서 "이 회장의 타계를 계기로, 이재용 부회장이 지난 대국민 사과에서 국민들께 약속했던 '새로운 삼성'이 조속히 실현되길 바란다"고 했다.

같은 당 박용진 의원은 자신의 페이스북을 통해 "고인을 비롯해 우리 경제를 대표하는 각 그룹들의 창업주, 주춧돌 역할을 했던 1·2세대 경영자들이 역사에서 퇴장하고 한국 경제를 이끄는 재벌, 대기업의 세대교체가 마무리되고 있다"고 소회를 밝혔다.

박 의원은 이어 "분명한 것은 권위주의 시대에 초창기 경영자들이 보여주었던 기업 문화와 한국 경제의 질서가 이제 낡은 것이 되었다는 점"이라고 강조했다.

그러면서 "대한민국은 세계 경제의 리더국가로서 반칙과 특혜, 불법으로 얼룩진 낡은 권위주의적 방식의 기업 문화와 결별해야 한다. 더는 그런 방식으로는 기업을 성장시킬 수 없고 글로벌 기업들과의 경쟁에서 이길 수 없다"고 했다.

양향자 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 "이건희 회장께서 별세하셨다. 고인의 가족께도 위로의 말씀을 전한다"며 "1987년 회장 취임 후 자주 기흥 반도체 사업장에 오셔서 사원들을 격려해 주시던 모습이 눈에 선하다"고 했다.

이어 "반도체 사업은 '양심산업'이라며 '국가의 명운이 여러분 손에 달렸다'라고 사원들 한 명 한 명에게 소명의식을 심어주셨다"고 소회를 밝혔다. 이어 "과감한 7.4제 도입으로 일과 후 학업을 병행하고자 했던 사원들에게 길을 열어주고, 사내대학을 만들어 인재 양성에 힘을 기울였습니다. 그 뜻을 잊지 않겠다"고 고인을 애도했다.

◆ 주호영 "이건희 회장 기업사 후대가 기억할 것"

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 '대한민국 경제의 거목, 이건희 회장님의 명복을 빕니다' 제목의 입장문을 통해 "삼성과 함께 대한민국의 위상까지 세계 속에 우뚝 세운 이건희 회장의 기업사를 후대가 기억할 것"이라며 "일생 분초를 다투며 살아왔을 고인의 진정한 안식을 기원하며 명복을 빈다"고 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 구두논평을 통해 "삼성이 세계 1위의 글로벌 기업이 되는 기틀을 마련했다. 국민의 자부심을 높였던 선각자이셨다"며 "고(故) 이건희 회장의 명복을 빈다"고 말했다. 이어 "유가족과 임직원 여러분들께도 진심어린 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

배 대변인은 "고인이 생전에 보여준 세계 초일류 기업을 위한 뼈를 깎는 노력, '마누라, 자식 빼놓고 모두 바꿔라'라는 혁신의 마인드는 분야를 막론하고 귀감이 됐다"면서 "미래를 선도할 인재에 대한 애정과 철학은 지금도 인재육성의 교본이 됐다"고 평가했다.

그는 이어 "고인의 뜻이 헛되지 않도록, 우리 모두가 혁신과 노력을 통해 다가올 미래를 준비해 나가야할 것"이라며 "다시 한 번 고(故) 이건희 회장이 편히 영면하시길 기원한다"고 말했다.

유승민 전 국민의힘 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "고인께서는 30년 가까운 세월 동안 반도체, 휴대폰, 가전으로 삼성을 세계 일등기업으로 일으켰고, 수많은 일자리를 만들고 경제성장을 견인하면서 우리 경제의 발전에 큰 기여를 하신 분"이라고 했다. 또 "한국 경제 역사의 한 페이지를 쓰신 기업가의 죽음을 애도하며 삼가 고인의 명복을 빈다"고 했다.

◆ 정의당 "무노조 경영 어두운 역사 남겨…국민 속의 삼성이 되길"

정호진 정의당 수석대변인은 이날 논평에서 "대한민국 사회에 어두운 역사를 남겼다. 조의를 표한다"며 "삼성전자 이건희 회장은 정경유착과 무노조 경영이라는 초법적 경영 등으로 대한민국 사회에 어두운 역사를 남겼다. 그리고 그 그림자가 이재용 부회장에게 이어졌다"고 평가했다. 이어 "이제 그 어두운 역사의 그림자를 지우고, 재벌 개혁을 자임하는 국민 속의 삼성이 되길 바란다"고 당부했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평을 내어 "경제계의 큰 별이 졌다. 고인께서 살아생전 대한민국 경제에 이바지한 업적은 결코 적지 않았다"며 "유가족 분들께 애도의 말씀을 전하며, 편히 영면하시길 기원한다"고 말했다.

이 회장은 이날(25일) 오전 서울 일원동 서울삼성병원에서 향년 78세로 별세했다. 앞서 이 회장은 지난 2014년 5월 급성 심근경색증으로 서울 이태원동 자택에서 쓰러진 뒤 6년5개월간 투병해왔다.

삼성은 이날 이 회장 사망 소식을 알리며 "고인과 유가족의 뜻에 따라 장례는 간소하게 가족장으로 치르기로 했다"고 밝혔다. 유족으로는 부인 홍라희 전 리움미술관 관장, 아들 이재용 삼성전자 부회장, 딸 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장과 사위 김재열 삼성경제연구소 사장이 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr