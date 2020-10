[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오후 영등포아트홀에서 평화통일을 기원하는 ‘평화의 두드림, 영등포가 연다’ 토크콘서트에 참석했다.

서울통일교육센터와 공동주관한 이번 행사에서는 전현준 국민대 교수의 명사특강에 이어 창작 뮤지컬 ‘그날 우리는’이 공연되며 관객의 열띤 호응을 받았다.

채 구청장은 "이번 공연은 남북화해와 한반도 평화에 대한 간절한 염원을 담은 뜻깊은 자리"라며 "구민들이 함께 참여하고 공감할 수 있는 평화통일을 주제로 한 다양한 문화행사를 적극 추진해나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr