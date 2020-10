고흥군의회, 제292회 임시회 폐회

군 발주사업 행정 사무조사 활동 및 조례안 의결





[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군의회는 제292회 임시회를 열어 일반의안 심의와 ‘2019~2020년도 군 발주사업 행정 사무조사’를 실시하고 23일 폐회했다고 밝혔다.

이번 임시회는 지난 12일부터 12일간의 일정으로 2019~2020년도 군에서 발주 시행한 시설공사 및 민간자본 보조사업에 대한 견실시공 여부 등을 조사했다.

군의회는 조사를 위해 대표성 있는 사업장 49개소를 현지 확인해 시정 25건, 개선·권고 사항 22건을 집행부에 통보하고 개선토록 했다.

또 이번 임시회에서는 송영현 의원이 발의한 ▲고흥군 4에이치(4-H) 활동 지원 조례안과 고흥군수가 제출한 ▲ 내 사랑 고흥 기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 ▲ 고흥군 인구정책 지원 조례 일부개정조례안 ▲ 고흥군 체육진흥 조례안 등 4건의 조례안과 ▲서울특별시 강동구와의 자매결연 협약 체결 동의안을 각 상임위 심사를 거쳐 의결했다.

송영현 의장은 폐회사를 통해 “이번 행정 사무조사 지적 사항은 즉시 개선방안을 마련해 군민들이 불편함이 없도록 조치해 주길 바란다”고 집행부에 당부했다.

