씨티銀, 적금 10% 특별금리 이벤트…선착순 1000명

[아시아경제 김민영 기자] 한국씨티은행이 다음 달 30일까지 '씨티 더드림 적금 10%' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이 이벤트는 씨티은행을 처음으로 거래하는 고객에게 제공하는 특별 금리를 제공한다. 씨티 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 매월 20만원씩 6개월 만기 가입 시 선착순 1000명에 한해 제공된다. 추가 다른 상품 가입, 카드 가입 등 특별 금리 조건이 까다로운 다른 금융사 상품과 달리, 적금 납입 계좌를 씨티은행 통장으로 연결하는 것만으로 간단히 특별금리 혜택을 받을 수 있다.

씨티은행은 '슈퍼 싹쓸2' 이벤트도 하고 있따. 씨티은행 고객이라면 누구나 참여 가능하며 11번가, 티몬 등의 할인 쿠폰 뿐만 아니라, 은행 상품 가입 시 받을 수 있는 다양한 선착순 쿠폰 외 상시 다운로드가 가능한 예스24, 위메프 포인트 쿠폰 등이 제공된다.

씨티은행 관계자는 “씨티은행과의 처음 거래를 하시는 고객분도, 기존 고객분도 장소에 관계없이 편리하게 씨티모바일 앱을 통해 많은 혜택을 받으실 수 있도록 준비했다”며 “비대면(언택트) 시대에 맞춰 앱 하나를 통해 은행의 다양한 업무 뿐 아니라 다양한 혜택과 즐거운 이벤트까지 편하게 즐길 수 있기를 바란다”고 말했다.

