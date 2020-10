중국, BTS 상품 통관 금지설에 "그런 정책 없었다" 부인

외교부 대변인 "중국은 한국과 우호 증진하길 원해"

국회 외교통일위원회 여야 의원 한목소리로 '적극대응' 요구

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 당국이 방탄소년단(BTS) 상품 통관을 금지했다는 보도에 대해 중국 외교부가 사실이 아니라고 부인했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 21일 정례브리핑에서 관련 보도에 대한 질문을 받고 "중국 해관 등 정부 부문은 당신이 주목하는 그런 정책을 내놓지 않았다"고 답했다.

그는 이어 "우리는 한중 우호 교류와 호혜 협력을 촉진한다는 입장에 변함이 없다"면서 "무책임한 보도와 논평으로 양국 관계가 지장을 받지 않기를 바란다"고 말했다.

자오 대변인은 "중국은 한국과 함께 양국의 우호 증진을 위해 적극적으로 노력하기를 원한다"고 말했다.

지난 19일 중국 물류회사 윈다(韻達)가 BTS 관련 제품을 배송하지 않겠다고 밝혀 논란이 일었다. 이후 다른 두 업체도 배송을 중단했으며 해관의 지침에 따른 것이라는 보도가 있었다.

앞서 BTS의 리더 RM은 지난 7일(현지시간) 미국의 한미 친선 비영리재단인 코리아소사이어티가 수여하는 '밴 플리트 상' 수상 소감에서 "올해는 한국전쟁 70주년"이라며 "양국(한미)이 공유하는 고통의 역사와 수많은 남성과 여성의 희생을 언제나 기억할 것"이라고 말했다.

중국에 대한 언급은 없었지만 일부 중국 누리꾼은 이 발언이 전쟁에서 희생된 중국 군인을 존중하지 않고 중국을 모욕했다며 격앙된 반응을 보였으며 이에 삼성전자와 현대자동차, 휠라 등은 BTS 광고를 내렸다.

BTS 상품 통관을 금지 관련 내용은 국정감사에서 까지 거론됐다.

이날 중국 베이징 주중대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 화상 국정감사에서 정진석(국민의힘) 의원은 정부의 대응이 수동적이고 속수무책이라고 지적했다.

이에 대해 장하성 주중 한국대사는 "BTS 관련 상품 배송 중단 상황에 대해 중국 고위급에 문제를 제기했다"고 답했다.

여당 의원들도 최근 중국에서 일고 있는 BTS 상품 배송 중단 논란에 대해 주중 대사관이 외교 채널과 배송 업체와의 접촉, 중국 언론의 왜곡된 보도 등에 대응해야 한다며 야당과 한목소리를 냈다.

이용선 더불어민주당 의원은 BTS 논란이 고고도 미사일 방어체계(THAADㆍ사드) 사태처럼 악화해 중국 당국이 경제, 문화, 관광 등 비관세 장벽을 다시 재연하게 될 계기가 될까 봐 우려된다고 말했다.

장 대사는 "관련 상황이 처음 보도된 후 다음 날 중국 정부의 고위급인사와 직접 소통했다"면서 "(상황을) 매우 엄중하게 보고 대응하겠다"고 답했다.

장 대사는 또 "BTS 관련 상품 배송 중단 사태는 이번 주 월요일에 발생한 것이라 관련 업체와 중국 세관 등과 소통하고 있다"고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr