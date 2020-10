“대추동동 쌍화차 주세요” 이디야커피, ‘전통차 3종’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 20일 쌀쌀해진 날씨에 즐기기 좋은 쌍화차, 대추차, 생강차로 구성된 전통차 3종을 출시했다고 밝혔다.

한국인이 가장 좋아하는 전통차를 엄선해 건강한 맛 그대로 원재료의 깊고 향긋한 향미를 구현했으며 누구나 부담 없는 가격대로 즐길 수 있다.

이디야 ‘쌍화차’는 천궁, 백작약, 당귀, 대추, 감초 등 다양한 원재료를 넣어 달콤쌉쌀한 향과 기분 좋은 단맛이 특징으로 다양한 연령층이 즐길 수 있는 음료다. 여기에 국산 잣과 말린 대추를 올려 씹는 맛과 고소함을 더했다. ‘대추차’는 국산 대추를 듬뿍 넣어 향긋한 향과 달콤한 맛이 어우러지며, 말린 대추를 더해 씹는 식감까지 즐길 수 있다. ‘생강차’는 국산 생강 특유의 진한 맛에 달콤한 유자와 꿀을 더해 풍부한 향미를 구현했다.

이디야커피는 이날 겨울철 간식 호떡을 활용한 디저트 제품도 2종도 선보였다. ‘꿀호떡’은 쫄깃한 찹쌀 반죽 안에 땅콩분태를 곁들인 달콤하고 고소한 호떡소를 넣고 노릇노릇하게 구워 추억의 맛을 살렸다. ‘아이스크림 호떡’은 따뜻한 꿀 호떡에 바닐라 아이스크림을 올리고 곡물 파우더와 메이플 시럽을 곁들여 시각적인 즐거움까지 살린 이색 메뉴다.

