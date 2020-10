윤석열 “수사팀 검찰의 책무 엄중히 인식해달라”… 장관 수사지휘 수용

"가족 관련 수사는 애초 보고 안 받아"

[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 19일 라임 사건과 자신의 가족 의혹 사건 등 5개 사건에 대한 총장의 수사지휘권을 배제시킨 추미애 법무부 장관의 수사지휘에 대해 수용 입장을 밝혔다.

대검찰청은 이날 추 장관의 수사지휘권 발동 직후 "오늘 법무부 조치에 의해 총장은 더 이상 라임사건의 수사를 지휘할 수 없게 됐다"고 밝혔다.

이어 "수사팀은 검찰의 책무를 엄중히 인식하고, 대규모 펀드사기를 저지른 세력과 이를 비호하는 세력 모두를 철저히 단죄함으로써 피해자들의 눈물을 닦아주고 국민의 기대에 부응하기 바란다"고 입장을 밝혔다.

이 같은 입장을 밝힌 뒤 대검 관계자는 "장관의 수사지휘와 관련해 가족 사건에 대해서 총장이 따로 언급이 없었던 것은, 애초부터 가족 관련 사건 수사에 개입하거나 보고를 받지도 않았기 때문에 따로 입장을 밝힐 필요가 없었기 때문"이라고 설명했다.

이어 "다만 라임 수사와 관련해 언급한 것은 검사들이 제기된 의혹에 대해 치우침 없이 신속하게 수사하길 바라는 당부 차원"이라고 덧붙였다.

이날 추 장관은 윤 총장에 대한 수사지휘를 통해 ▲라임자산운용 사건 관련 검사, 정치인들의 비위 및 사건 은폐, 짜맞추기 수사 의혹 사건 ▲(주)코바나 관련 협찬금 명목의 금품수수 사건 ▲도이치모터스 관련 주가조작 및 도이치파이낸셜 주식 매매 특혜 의혹 사건 ▲요양병원 운영 관련 불법 의료기관 개설, 요양급여비 편취 사건과 관련 불입건 등 사건 무마 의혹 및 기타 투자 관련 고소 사건 ▲전 용산세무서장 뇌물수수사건 및 관련 압수수색영장 기각과 불기소 등 사건 무마 의혹 등 모두 5건에 대해 윤 총장의 수사지휘권을 배제하고 수사결과만을 보고받도록 했다.

수사지휘서에서 추 장관은 라임 사건과 윤 총장의 가족 관련 사건에서 제기된 여러 의혹들을 열거한 뒤 "최근 제기된 라임자산운용 로비 의혹 사건과 검찰총장 본인, 가족 및 측근 관련 사건에서 여러 의혹들이 제기됐고, 라임 로비 의혹 사건은 진상규명에 있어 검찰총장 본인 또한 관련성을 전혀 배제할 수 없다는 점에서 어느 때보다 공정하고 독립적인 수사가 필요하다"고 이번 수사지휘의 배경을 밝혔다.

지난 7월 '검언유착' 사건에 이어 추 장관이 다시 한 번 구체적 사건에 대한 윤 총장의 수사지휘권을 배제시키는 수사지휘를 내림에 따라 추 장관과 윤 총장, 법무부와 대검의 갈등은 더욱 심화될 수밖에 없게 됐다.

추 장관이 윤 총장이 관여하지 못하도록 수사지휘를 내린 사건들의 수사 결과에 따라 어느 한쪽은 치명상을 피하기 어려울 전망이다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr