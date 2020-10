檢, 옵티머스 로비스트 2명 휴대전화 확보

[아시아경제 배경환 기자] 옵티머스자산운용(옵티머스) 펀드 사기 사건을 수사 중인 검찰이 옵티머스 측 로비스트들의 휴대전화를 확보해 분석하고 있는 것으로 알려졌다. 신모 전 연예기획사 대표와 함께 로비 활동을 벌인 것으로 의심 받는 동료들이 대상이다.

19일 법조계 등에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철)는 최근 신 대표와 함께 옵티머스 측 로비스트로 활동한 것으로 알려진 A씨와 B씨의 휴대전화 등을 압수했다.

두 사람은 신 대표와 함께 김재현 옵티머스 대표가 마련해 준 서울 N타워의 사무실을 사용하며 옵티머스의 이권사업을 위해 정관계 인사에게 로비를 시도했다는 의혹을 받고 있다.

검찰은 이들의 휴대전화에서 로비 대상자들과 실제 통화한 사실이 있는지 등을 확인 중인 것으로 알려졌다. 신 대표와 A·B씨는 제주의 한 카지노·호텔 사업에 투자하면서 친분을 쌓게 된 것으로 전해졌다.

