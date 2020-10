삼성전자, 이시간 주가 -1.17%.... 최근 5일 외국인 1111만 8146주 순매수

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 400 등락률 -0.67% 거래량 14,240,069 전일가 60,000 2020.10.16 14:53 장중(20분지연) 관련기사 5G 많이 답답하셨죠? 이제는 와이파이로 5G급 속도 즐기세요!삼성전자, 8K로 찍고 8K로 보는 영화 '언택트' 공개삼성전자, 美포브스 선정 '세계 최고 고용주' 1위 close 는 16일 오후 2시 30분 현재 전일보다 1.17% 내린 5만 9300원에 거래되고 있다. 거래량은 1335만 2834주로 전일 거래량 대비 75.94% 수준이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 400 등락률 -0.67% 거래량 14,240,069 전일가 60,000 2020.10.16 14:53 장중(20분지연) 관련기사 5G 많이 답답하셨죠? 이제는 와이파이로 5G급 속도 즐기세요!삼성전자, 8K로 찍고 8K로 보는 영화 '언택트' 공개삼성전자, 美포브스 선정 '세계 최고 고용주' 1위 close 는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.

10월 13일 현대차증권의 노근창,박찬호 연구원은 '4분기에는 Server DRAM의 추가적인 가격 하락으로 인해 반도체 부문 이익 감소는 불가피할 것으로 보임. 최소한 11월까지는 Server 제품에 대한 재고조정이 심화되고 있음. 4분기 매출액은 QoQ로 4.0% 증가한 69.2조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 반도체 가격 하락과 완제품 사업부의 마케팅 비용 증가로 인해 QoQ로 11.5% 감소한 10.9조원을 기록할 것으로 전망됨. 주주환원 정책 기대감이 본격화됨. '이라며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 400 등락률 -0.67% 거래량 14,240,069 전일가 60,000 2020.10.16 14:53 장중(20분지연) 관련기사 5G 많이 답답하셨죠? 이제는 와이파이로 5G급 속도 즐기세요!삼성전자, 8K로 찍고 8K로 보는 영화 '언택트' 공개삼성전자, 美포브스 선정 '세계 최고 고용주' 1위 close 의 목표가를 7만 4000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 400 등락률 -0.67% 거래량 14,240,069 전일가 60,000 2020.10.16 14:53 장중(20분지연) 관련기사 5G 많이 답답하셨죠? 이제는 와이파이로 5G급 속도 즐기세요!삼성전자, 8K로 찍고 8K로 보는 영화 '언택트' 공개삼성전자, 美포브스 선정 '세계 최고 고용주' 1위 close 를 836만 4535주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 1111만 8146주 순매수, 239만 6435주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr