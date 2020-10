외국인, 3주만에 '사자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 만에 순매수로 돌아섰다. 코스피시장에서는 '사자'로 전환했으나 코스닥시장에서는 '팔자'세를 지속했다.

11일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 5일부터까지 8일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 9924억원을 순매수했다. 코스피에서 1조79억원을 사들였으나 코스닥에서는 150억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 24,589,924 전일가 59,900 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 '또 깜짝?' 삼성전자 4분기 실적에 쏠리는 눈삼성 TV '더 프레임', 유니온아트페어 신진 작가 작품 담아삼성전자 노사, '사전협의'로 견해차 최소화 기대감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 3378억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 692,000 전일대비 12,000 등락률 +1.76% 거래량 564,700 전일가 680,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 LG화학 "코나 화재 원인 규명 안 돼…배터리 불량이라 할 수 없어"[2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감 close 을 2900억원 사들였다. 이밖에 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 1,500 등락률 -0.39% 거래량 624,658 전일가 380,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세 close (1615억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 4,000 등락률 -1.31% 거래량 756,735 전일가 305,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"[2020국감]조성욱 "구글 인앱결제 논란, 종합국감 전 조치계획 보고"(종합)[2020국감]이윤숙 네이버쇼핑 대표 "검색 랭킹 조작 않았다" close ·1189억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 297,000 전일대비 15,700 등락률 +5.58% 거래량 1,809,417 전일가 281,300 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발 close (1100억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 93,300 전일대비 2,800 등락률 -2.91% 거래량 2,181,852 전일가 96,100 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 기대 이상 성적표 거둔 LG전자…"4Q에도 좋은 분위기"LG 폰 22분기 적자…출하량 늘고 적자 3분기 연속 줄어LG전자, 역대 3분기 최대 실적…영업이익 1조원 육박(종합) close (721억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 445,000 전일대비 5,500 등락률 +1.25% 거래량 389,076 전일가 439,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (582억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 3,000 등락률 +1.46% 거래량 554,481 전일가 205,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 포스코, 엑슨모빌과 손 잡고 LNG 시장 공략문성현 경사노위 위원장, 포스코 찾아 '윈윈' 강조[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close ·382억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 169,500 전일대비 500 등락률 +0.30% 거래량 180,811 전일가 169,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 아모레퍼시픽, 실적 부진 흐름 당분간 이어질 것설화수 윤조에센스, 누적매출 3조원 아모레퍼시픽, 비대면 러닝 '핑크런 플러스' 모집 close (338억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 39,850 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 1,601,362 전일가 39,900 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고올해 보험사 CEO들, 연임은 '그림의 떡'외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서 close (318억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 17,000 등락률 -2.21% 거래량 226,092 전일가 768,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]주가 조정 받는 엔씨소프트…개인들 관심은↑증권사 분석_주가 목표가 높은 종목 TOP5엔씨소프트, 커뮤니티 활발... 주가 -2.08%. close 였다. 외국인은 지난 주 엔씨소프트를 927억원 순매도했다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,500 등락률 -1.37% 거래량 1,750,474 전일가 183,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 드디어! 일냈다! 현대차 수소전기트럭 세계 최초 타이틀!LG화학 "코나 화재 원인 규명 안 돼…배터리 불량이라 할 수 없어"외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감 close 를 869억원 팔았다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 1,500 등락률 +0.58% 거래량 874,989 전일가 260,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지셀트리온, 천식·두드러기 바이오시밀러 글로벌 임상3상 돌입 close (707억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 150 등락률 -0.53% 거래량 2,335,648 전일가 28,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 연휴 끝난 개미들 뭐 담았나 보니신한은행, 3000억원 규모 신종자본증권 발행 결정외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서 close (669억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 10,800 전일대비 50 등락률 -0.46% 거래량 1,728,291 전일가 10,850 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥은 '팔자' 지속외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥도 '매도' 전환 close (378억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 11,500 등락률 +5.29% 거래량 608,306 전일가 217,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 보유 비중 확대 종목 및 최근이슈 분석롯데케미칼, 이시간 주가 +1.64%.... 최근 5일 기관 14만 8646주 순매수공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비' close (316억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 4,500 등락률 +3.32% 거래량 1,333,877 전일가 135,500 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 이제는 가정에서 내시경을 할 수 있는 시대가 온다?호재 중에 호재! 호주 진단기업체에 진단키트 공급 나선다!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (215억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 500 등락률 -0.48% 거래량 435,015 전일가 105,000 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 사학연금, 여의도 서울회관 재건축사업 기공식 개최앨리스앤올리비아, 가을·겨울 컬렉션 출시코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (183억원), 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 27,050 전일대비 250 등락률 +0.93% 거래량 3,608,881 전일가 26,800 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 엑세스바이오, 주가 2만 6450원.. 전일대비 -1.31%엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.32%호재 중에 호재! 호주 진단기업체에 진단키트 공급 나선다! close (155억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 36,500 전일대비 450 등락률 -1.22% 거래량 579,413 전일가 36,950 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 DB하이텍, 외국인 4만 6986주 순매도… 주가 -1.2%DB하이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.84%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (122억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

당분간 증시는 보수적 접근이 필요하다는 의견이다. 김성근 한국투자증권 연구원은 "연휴 이후 강한 강승세를 보였던 코스피는 이번 주 2340~2420선에서 부진한 흐름을 보일 것"이라며 "미국 추경안에 대한 기대감이 저하될 가능성이 높기 때문"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr