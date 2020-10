"국가산업단지, 코로나發 상반기 생산 8.4%↓, 수출 13.0%↓"

2020 상반기 산업단지 실적 분석

[아시아경제 이동우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 올 상반기 산업단지 실적이 생산과 수출 모두 마이너스를 기록했다.

전국경제인연합회는 한국산업단지공단의 산업단지동향 통계 자료를 분석한 결과 코로나19 충격으로 상반기 산업단지 실적은

전년 동기 대비 생산 8.4%, 수출 13.0% 감소했다고 5일 밝혔다.

특히 코로나 충격이 본격화된 2분기 실적은 생산 15.3%, 수출 27.5% 감소해 1분기보다 부진이 심화된 것으로 나타났다. 전국산단(국가, 일반, 도시첨단, 농공단지 포함)의 전년 동기 대비 2분기 실적 역시 12.3%, 수출 21.1%감소해 전국 대부분 산단이 코로나발 충격을 받은 것으로 보인다.

지역별로 보면 2분기 수도권은 생산 -6.8%, 수출 -10.4%를 기록한 반면 지방은 생산 -17.9%, 수출 -30.1%을 기록해 수도권보다 지방산단의 실적 악화가 심각한 것으로 나타났다.

올해 상반기 국가산업단지의 생산액은 221.7조원으로 전년 동기 대비 20.2조원 감소했다. 특히, 전년 동기 대비 올해 2분기 생산 감소액이 18.8조원에 달해, 2분기 실적 부진의 영향이 컸던 것으로 분석됐다. 전국산업단지 실적 지표에서도 코로나19가 본격화됨에 따라 2분기 충격이 큰 것으로 나타났다. 전년 동기 대비 1분기 생산액과 수출액은 각각 0.9% 3.4% 증가한 반면, 2분기에는 생산액이 12.3% 감소, 수출액이 21.1% 감소했다.

2020년 2분기 국가산단의 평균 가동률은 72.2%로, 분석기간(2018.1분기~2020.2분기) 중 최저를 기록했다. 2018년 4분기 80.7%를 기록한 이후, 6분기 연속 평균 가동률 80%를 하회했다. 올해 2분기 수도권 국가산단의 평균 가동률은 62.4%, 지방은 평균 가동률은 76.3%를 기록해 역시 분석기간 중 최저 가동률을 보였다.

코로나19 영향으로 부진이 심했던 올해 2분기 생산액 증감률을 업종별로 비교한 결과, 석유화학(-28.4%), 섬유의복(-20.8%), 운송장비(-11.3%) 업종의 침체가 심했다. 같은 기간 수출액 증감률은 운송장비(-35.5%), 석유화학(-33.6%), 섬유의복(-29.2%) 순으로 분석돼 이들 세 업종에서 특히 코로나19 충격이 심했던 것으로 나타났다.

지역별로 보면 2020년 상반기 지방 국가산단의 실적 부진이 수도권보다 심각한 것으로 나타났다. 올해 상반기 지방산단의 생산액과 수출액 증감률은 전년 동기 대비 각각 ?9.4%, -14.0%를 기록해 수도권 산단 실적(생산액 증감률 ?4.9%, 수출액 증감률 -6.5%)에 비해 부진한 모습을 보였다. 특히 2분기에는 실적 증감률 격차가 더 커서 2분기 생산액 감소율은 지방(-17.9%)이 수도권(-6.8%)의 2.6배, 수출액 감소율은 지방(-30.1%)이 수도권(-10.4%)의 2.9배에 달했다.

상반기 실적 급감에도 불구하고 국가산단의 상반기 고용은 1.2% 감소에 그쳤다. 2020년 상반기 평균 고용인원은 98.3만 명으로 전년 동기 대비 1.2만 명 감소에 그쳤다. 1분기 평균 고용인원은 전년 동기 대비 0.9% 감소, 2분기는 1.6% 감소했다. 전경련은 코로나19 충격으로 인한 실적 급감에도 불구하고 고용이 소폭 감소한 데 그친 것은, 우리 기업들의 고용 유지를 위한 노력과 더불어 정부의 고용유지지원금 요건 완화정책 등, 코로나발 고용 충격을 최소화하기 위한 사회 전반위적 노력이 이루어진 덕분이라고 분석했다.

유환익 전경련 기업정책실 실장은 “상반기 대기업이 포함된 상장기업도 매출액이 6.9%, 수출액이 11.6% 감소하는 등 코로나19로 인해 실적 부진이 심했다”며 “산업단지 입주기업은 상대적으로 더 영세한 기업이 많기 때문에 코로나19 충격이 더 컸을 것” 이라고 말했다. 이어 “노후산단 개조, 수출 컨설팅 지원 등 코로나19 극복과 산단 경쟁력 회복을 위한 적극적인 지원책이 필요하다”고 강조했다.

