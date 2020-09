[특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시에서 시가총액 상위주 대부분이 약세를 나타내고 있다. 23일(현지 시각) 뉴욕증시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려와 기술주 폭락 여파로 큰 폭으로 하락 마감한 영향으로 풀이된다.

24일 오전 9시32분 현재 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,300 전일대비 300 등락률 -0.51% 거래량 4,687,293 전일가 58,600 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발[클릭 e종목]"삼성전자, 3분기도 호실적 전망"코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선 close 는 전 거래일 대비 900원(1.54%) 내린 5만7700원에 거래됐다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 7,000 등락률 -2.36% 거래량 204,848 전일가 296,500 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발네이버, 계열사 라인에 1조6000억원대 채무보증 결정코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선 close (-3.20%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 694,000 전일대비 11,000 등락률 -1.56% 거래량 44,727 전일가 705,000 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오, 국내 바이오벤처 망막질환 신약개발 돕는다상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선 close (-1.99%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 627,000 전일대비 3,000 등락률 -0.48% 거래량 378,507 전일가 630,000 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락LG화학, 최근 5일 개인 63만 2666주 순매도... 주가 62만 8000원(-1.72%) close (-1.59%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 4,000 등락률 -2.23% 거래량 908,475 전일가 179,500 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락현대차, 이시간 주가 -0.28%.... 최근 5일 개인 52만 6398주 순매수 close (-3.34%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 2,500 등락률 -0.94% 거래량 225,047 전일가 266,000 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발'인공혈관 칩' 개발.. 코로나19도 즉석 진단이번엔 흡입형 치료제! 식약처에 임상 2상 시험 승인 신청! close (-2.07%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 10,000 등락률 -2.74% 거래량 289,165 전일가 365,500 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선카카오, 이시간 주가 +3.4%.... 최근 5일 개인 20만 3772주 순매수 close (-3.01%) 등이 약세다. 코스피 시총 상위 10개주 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 1,500 등락률 +1.79% 거래량 2,797,622 전일가 83,600 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락 close (1.44%)만 오름세를 보였다.

코스닥시장에서도 대장주인 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 89,500 전일대비 600 등락률 -0.67% 거래량 339,374 전일가 90,100 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복 close (-2.11%)를 비롯해 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 102,600 전일대비 2,700 등락률 -2.56% 거래량 315,620 전일가 105,300 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선에이치엘비, 최근 5일 개인 8만 5998주 순매수... 주가 10만 6700원(-3.44%)코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복 close (-2.37%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 173,600 전일대비 6,400 등락률 -3.56% 거래량 84,535 전일가 180,000 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓ close (-4.06%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,800 2020.09.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 0.36% close (4.84%) 등 대다수 종목이 하락세다. 상위 10개주 가운데는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 267,000 전일대비 400 등락률 -0.15% 거래량 197,378 전일가 267,400 2020.09.24 09:52 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락 close (0.49%)만 상승했다.

