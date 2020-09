에듀윌 주택관리사 공동주택 시설개론 이강일 교수 “쉽게 이해하고 자연스럽게 기억해야”

시설개론은 단어가 생소하고 어려워 강의를 들어도 지겹고 잘 외워지지 않는 과목 중 하나다. 종합교육기업 에듀윌에서 주택관리사 공동주택 시설개론 강의를 맡고 있는 이강일 교수는 칠판에 그림을 그려가며 단어를 쉽게 이해하고, 단어와 연결되는 이론 역시 쉽게 암기할 수 있도록 강의하는 것이 특징이다.

또한 에듀윌 주택관리사 공동주택 시설개론 이강일 교수는 이미지를 통해 쉽고 빠르게 이해하도록 강의한다. 내용보다는 제목에 집중하고, 숫자가 나온 배경을 이해하는데 중점을 두며, 예습보다는 복습을 중요시한다.

“기본적인 학습의 시작은 제목에서부터 시작된다”고 말하는 이강일 교수는 “내용 학습을 시작하기 전에 반드시 제목에 대한 정확한 이해가 선행돼야 한다”고 설명했다.

이어 “과목의 특성상 외워야 할 숫자가 많은데, 그 배경을 이해하면 보다 쉽게 접근이 가능하다”며 “1시간의 예습보다는 10분이라도 짧은 복습이 학습한 내용을 기억에 오래 남길 수 있는 가장 효과적인 방법”이라고 강조했다.

이강일 교수의 주택관리사 공동주택 시설개론 강의는 에듀윌 서울 대방, 노원, 인천 부평, 대전 주택관리사학원에서 수강할 수 있으며, 온라인에서도 만나볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr