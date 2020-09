국민의힘 "秋 사과문 구질구질해…우리가 묻는 것은 법의 문제"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 13일 페이스북을 통해 아들 휴가 의혹을 사과한 것과 관련해 국민의힘이 "우리가 묻는 것은 법의 문제"라고 지적하며 "구질구질하다"고 쏘아붙였다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "추 장관이 어머니로서 아내로서 인간적인 고민이 많았고, 이겨내는 과정에 있다는 것을 알게 되었다. 깊은 위로의 말씀 드린다. 또 잘 극복해 내시길 함께 응원하겠다"며 이같이 말했다.

배 대변인은 "다만 우리가 묻는 것은 법의 문제"라며 "아울러, 기회가 평등한지, 과정은 공정한지, 결과는 정의로운지 묻는 것"이라고 지적했다.

그는 "더욱이 장관님은 이 건 수사에 대해 보고를 안 받겠다고 하셨는데, 하루 이틀 만에 입장이 바뀌셨는지 적극적으로 페이스북에 쓰셨다"며 "수사관계자들도 이 페이스북 내용을 보거나 보도를 접한다면 수사에 영향을 받지 않겠나"고 우려했다.

배 대변인은 "지난번엔 페이스북에 부동산 관련 금부분리 정책을 말씀하셨다. 이번에는 군 관련 메시지로 받아들일 내용을 말씀하셨다"며 "하시려는 게 국방개혁 아니냐는 자조 섞인 목소리도 국방부에서 나오고 있음을 외면하지 마시기 바란다"고 말했다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 페이스북에서 "말로는 사과하고 속으로 잘못 없다는 변명"이라며 "겉으로는 죄송하지만 속내는 죄없다는 고집"이라고 지적했다.

그는 "23일 장기연속 휴가에 아무 문제가 없단다. 휴가 연장에 특혜나 청탁이 없었단다"며 "수사관련 보고도 안 받겠다면서 이미 답을 정해놓고 검찰에 답을 말해주는 격"이라고 비판했다.

김 교수는 "고 노무현 대통령의 탄핵추진을 상기하며 상황판단에 잘못있었으면 삼보일배했다고 언급했는데, 검언유착 수사지휘권 발동이 용두사미로 끝난 것만으로도 삼보일배감"이라며 "지금이라도 진심으로 사과하고 깨끗이 사퇴하라"고 목소리를 높였다.

배현진 원내대변인도 논평을 통해 "들통나니 눈물에 호소하는 것은 구질스럽기 가이없다"며 "법무장관이라는 막중한 책무를 진 자가 제 아들만 귀히 여겨 저지른 일이 죄다 들통나니 이제와 바짝 엎드리며 '불쌍하니 봐주십쇼' 식의 동정을 구걸하나"고 지적했다.

그는 "아들 서 모씨의 '황제군복무' 논란의 본질은 어디두고 난데없이 교통사고로 장애를 가진 남편을 소환해 가족 신파를 쓰나"며 "과거 삼보일배로 하이힐에 올라탈 수 없게 되었다는 자기 처지 비관은 지나가던 소도 웃을 구차한 궤변"이라고 비판했다.

배 원내대변인은 "엄마가 추미애가 아닌 일반 국민들은 추미애의 아들에게만 주어진 특혜와 불공정에 분노한다"며 "해명을 요청하는 기자에게 '제가 누군지 아나'라며 자신의 특권의식을 서슴없이 발휘한 추 장관 아들의 덜 떨어진 자신감에 분노한다"고 목소리를 높였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr