기준금리 0.5%가 바꾸는 투자 시장 흐름, 정답은 지식산업센터! ‘현대 클러스터 갈매역 스칸센알토’ 이목 집중

역대 최저 수준의 금리가 지속하면서 은행 예·적금만으로 마땅한 수익을 올리기 어려워지자 수익형 부동산, 그 중에서도 지식산업센터가 투자 대안으로 떠오르고 있다. 한국은행은 지난해 7월을 시작으로 현재까지 네 차례의 기준금리 인하를 단행해 현재 기준금리를 0.5%로 책정하고 있다.

이미 지난 3월에는 미 Fed가 기준금리를 0.00~0.25%로 낮추는 등 제로금리 기조를 이어가고 있기 때문에 한국 역시 장기간 금리 회복이 어려울 것이란 전망이 나오고 있다. 실제로 현재 은행 상품 금리는 갈수록 내려가고 있는데, 지난달 28일 한국은행 발표 자료에 따르면 지난 7월 중 예금은행의 신규취급액 기준 저축성수신금리는 연 0.82%로 전월 대비 0.07% 하락하며 역대 최저치를 갈아치웠다. 여기에 이자소득세 일반과세까지 계산하면 실질적 수익률은 더욱 낮아지게 된다.

이에 반해 지식산업센터를 포함한 수익형 부동산은 약진하는 모양새다. 한국감정원 자료에 따르면 지난해 오피스 연간 투자수익률은 7.67%로 전년 대비 0.06% 올랐고, 올해 역시 안정적인 수치를 보이고 있다. 거래도 크게 늘어 지난 6월 상업·업무용 부동산 거래량은 전달 대비 32.66% 증가한 2만 9077건에 달하기도 했다.

특히 지식산업센터의 경우 대출 규제까지 자유로운 점을 필두로 역대급 인기를 누리고 있어 주목할만하다. 총 분양가의 최대 80%까지 대출이 가능하고, 2022년까지 지식산업센터에 입주하는 기업들에게는 취득세(50%), 재산세(37.5%) 감면 등 다양한 세제 혜택이 주어지기 때문이다.

이러한 이점들로 지식산업센터의 인기가 시장에서 갈수록 높아지고 있는 가운데, 특히 서울 도심 같은 대규모 업무지구나 그 인근에 조성되는 지식산업센터에 대한 관심이 상당하다. 업무지구 인근 지식산업센터의 경우 편리한 교통망, 우수한 비즈니스 환경을 바탕으로 한 풍부한 기업 수요를 통한 시세 차익까지 기대할 수 있기 때문이다.

최근에는 경기도 구리 갈매지구에 본격적으로 분양을 시작한 ‘현대 클러스터 갈매역 스칸센알토’가 주목의 대상이 되고 있다. 이 단지는 구리 갈매지구 자족유통용지 A, B그룹에 지하 3층·지상 10층 규모로 조성되는 지식산업센터로, 내부에 오피스텔과 근린생활시설 등이 함께 들어설 계획이다. 시공은 현대건설이 맡는다.

서울 노원구, 중랑구, 광진구와 맞닿아 있는 구리시는 교통 여건 또한 잘 마련돼 있어 서울 도심까지 쾌속 진입이 가능한데, 특히 ‘현대 클러스터 갈매역 스칸센알토’의 경우 도보권에 경춘선 갈매역과 별내역이 위치해 대중교통 이용이 잦은 근무자들의 출퇴근 부담도 덜할 전망이다.

갈매역 이용 시 서울(신내역)까지 한 정거장이 소요되며 세 정거장 거리에 7호선 상봉역이 위치해 건대입구역, 강남구청역, 고속터미널역 등 주요지 접근성도 우수하다. 별내역의 경우 GTX-B 노선, 8호선 연장선이 추가될 계획으로, 특히 GTX-B 노선의 경우 최근 국토교통부에서 내년 4월 기본계획을 고시할 것이라고 밝히면서 기대감이 더욱 높아지고 있다.

도로망으로는 세종포천고속도로, 서울외곽순환고속도로, 북부간선도로 등이 단지 주변에 위치해 있으며 강동대교, 구리암사대교, 고덕대교(2022년 예정)를 통해 강남권과도 빠르게 오갈 수 있다.

또한 최근 발표된 ‘8?4 공급대책’에 따라 인근 태릉골프장 부지에 약 1만 세대의 주거단지가 들어설 계획으로, 이에 따른 개발 수혜 효과도 예상되고 있다. 이 태릉골프장 개발 사업은 해당 대책에서 단일 최대 규모를 자랑한다.

내부는 섹션 오피스 설계를 반영한 업무 공간 외에도 코워킹 라운지와 캔틴 바, 오픈 컨퍼런스룸, 보드 룸, 폰부스, OA존 등 풍부한 커뮤니티 시설이 마련될 계획으로, 입주 기업의 높은 만족도가 기대된다.

함께 조성되는 상업시설에는 멀티플렉스 영화관 ‘CGV’등 다양한 키 테넌트들이 입점을 예정하고 있으며, 기숙사로 활용 가능한 오피스텔 ‘힐스테이트 갈매역 스칸센’은 구리 갈매지구 최초 2Room 3Bay 등 다양한 타입으로 공급될 예정이다.

한편, ‘현대 클러스터 갈매역 스칸센알토’는 계약자 및 입주자들에게 삼성전자 인기 제품 할인 구매 혜택을 제공하는 등 다채로운 이벤트를 진행한다. 견본주택은 경기도 구리시 교문동 259-10(교문사거리)에 위치해 있다.

특히 견본주택에서는 코로나19 확산 방지를 위해 전 직원이 마스크를 착용하고 방문 예약제를 통해 방문객이 한 번에 몰리는 것을 방지하고 있으며, 주기적으로 방역도 시행하고 있다. 또한 열화상 카메라 설치와 비접촉 체온계를 사용해 열이 있는 방문객들을 철저히 가려내는 등 안전한 견본주택 운영에 적극적으로 힘쓰고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr