의대생 국가시험 신청 취소율 90% 육박…"일정대로 시행"

[아시아경제 김흥순 기자] 의과대학 정원 확대와 공공의대 신설 등 정부가 추진하는 의료정책에 반대해 의사국가시험 실기시험을 취소한 비율이 90%에 육박한 것으로 파악됐다.

26일 한국보건의료인국가시험원(국시원)에 따르면 대한의과대학·의학전문대학원학생협회의 의사 실기시험 응시 거부 결정으로 전날 오후 6시 기준 의사 실기시험 접수 인원 3172명 중 2823명(89%)이 응시 취소 및 환불 신청서를 국시원에 제출했다.

국시원은 취소 인원에 관계 없이 2021년도 제85회 의사국가시험 실기시험을 예고한 대로 9월1일부터 시행한다고 밝혔다. 그러면서 "응시 취소 신청자의 시험 취소 진위를 개인별로 확인하지 못해 본인 여부 및 취소 의사 재확인을 거쳐 최종 응시 취소 처리하고, 응시 수수료를 환불할 예정"이라고 덧붙였다.

보건복지부도 이날 오전 의료계 집단휴진(파업)에 대한 방침을 설명하는 브리핑에서 "의대생 국가시험에 대해서도 본인 여부와 취소 의사 재확인을 거쳐 응시 취소를 처리할 예정"이라고 밝혔다. 의사 실기시험은 9월1일부터 오는 10월27일까지 35일간 서울 광진구 국시원 실기시험센터에서 시행된다.

