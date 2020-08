씨앤지하이테크, 삼성전자와 151억 규모 장비 계약

[아시아경제 이민우 기자] 씨앤지하이테크 씨앤지하이테크 264660 | 코스닥 증권정보 현재가 9,040 전일대비 380 등락률 +4.39% 거래량 196,807 전일가 8,660 2020.08.25 13:04 장중(20분지연) 관련기사 씨앤지하이테크, 142억원 규모 반도체 제조장비 공급계약씨앤지하이테크, LCD장비 테마 상승세에 1.68% ↑씨앤지하이테크, 주당 150원 현금배당 결정 close 는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,700 전일대비 600 등락률 +1.07% 거래량 9,188,867 전일가 56,100 2020.08.25 13:04 장중(20분지연) 관련기사 정부가 드디어 나섭니다 제 2탄! 전기, 수소차 충전소 적극시행!3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close 와 151억원 규모의 반도체 제조장비 계약을 체결했다고 25일 공시했다.

