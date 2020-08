[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 2,880 전일대비 130 등락률 -4.32% 거래량 452,354 전일가 3,010 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =상반기 순이익 65억… 전년比 64%↓

◆ 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 25,650 전일대비 650 등락률 +2.60% 거래량 761,267 전일가 25,000 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업이익 734억… 전년比 62.3%↓

◆ 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 26,450 전일대비 150 등락률 -0.56% 거래량 346,018 전일가 26,600 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업손실 967억… 전년比 적자전환

◆ 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 31,950 전일대비 1,000 등락률 -3.03% 거래량 737,640 전일가 32,950 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =2분기 순이익 1317억… 전년比 36.9%↑

◆ 유양디앤유 유양디앤유 011690 | 코스피 증권정보 현재가 1,220 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,220 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 컨버즈 컨버즈 109070 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,100 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 크라운해태홀딩스 크라운해태홀딩스 005740 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 60 등락률 -0.70% 거래량 20,946 전일가 8,590 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =해성농림, 아트밸리 흡수합병

◆ 서흥 서흥 008490 | 코스피 증권정보 현재가 58,300 전일대비 1,700 등락률 +3.00% 거래량 120,562 전일가 56,600 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =거래소, 공시번복 사유로 불성실공시법인 지정예고

◆ 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 20,300 전일대비 200 등락률 -0.98% 거래량 79,591 전일가 20,500 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 531억원…전년比 63% 증가

◆ 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 258 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,530 전일대비 5 등락률 -0.14% 거래량 1,546,095 전일가 3,535 2020.08.14 15:18 장중(20분지연) close =거래소, 19일 9시까지 매매거래 정지

◆ 폴루스바이오팜 폴루스바이오팜 007630 | 코스피 증권정보 현재가 1,225 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,225 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr