코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도

화학·전기·가스·종이 목재업 순으로 강세

미국 인프라 투자 기대감에 통신장비주↑

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 상승과 하락을 오가며 혼조세를 보이고 있다.

6일 오전 10시 20분 코스피는 이날 전 거래일 대비 0.12%(3.86포인트) 하락한 3197.20을 가리키고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 0.15%(4.76포인트) 내린 3196.30으로 출발해 상승 전환하기도 했지만 이내 하락 전환하며 약세를 이어가고 있다. 투자자 동향을 보면 개인이 홀로 502억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 84억원, 357억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 화학(1.39%), 전기가스업(0.90%), 종이, 목재(0.72%), 비금속광물(0.70%) 지수가 오름세를 보이고 있다. 화학 업종 중에선 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 432,000 전일대비 47,000 등락률 +12.21% 거래량 151,611 전일가 385,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "KCC, 스판덱스 다음은 '실리콘'"'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'케이씨씨, 2분기 영업이익 1170억원…전년동기대비 172%↑ close (13%), 코스모화학 코스모화학 005420 | 코스피 증권정보 현재가 18,850 전일대비 950 등락률 +5.31% 거래량 1,883,309 전일가 17,900 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정원티드랩에 이어서 플래티어도 상장 첫날 “따상”달성!“세진티에스” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다! close (6%), 코스모신소재 코스모신소재 005070 | 코스피 증권정보 현재가 43,450 전일대비 1,850 등락률 +4.45% 거래량 732,712 전일가 41,600 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스모신소재, 대규모 증설로 실적 끌어올릴까“카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주![특징주]코스모신소재, LG엔솔에 하이엔드 NCM 양극재 공급 추진 close (3.9%), 서흥 서흥 008490 | 코스피 증권정보 현재가 54,800 전일대비 1,000 등락률 +1.86% 거래량 28,724 전일가 53,800 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑식약처, 한올바이오파마 제조 6개 약품 품목허가 취소 착수서흥, 주당 450원 현금배당 결정 close (2%) KG케미칼 KG케미칼 001390 | 코스피 증권정보 현재가 35,650 전일대비 800 등락률 +2.30% 거래량 55,857 전일가 34,850 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 KG케미칼, 비료 테마 상승세에 2.0% ↑KG케미칼, 보통주당 400원 현금배당 결정KG케미칼, 주가 2만 7550원.. 전일대비 -0.36% close (2.1%)이 상승을 주도하고 있다. 화학 업종 중에선 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 432,000 전일대비 47,000 등락률 +12.21% 거래량 151,611 전일가 385,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "KCC, 스판덱스 다음은 '실리콘'"'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'케이씨씨, 2분기 영업이익 1170억원…전년동기대비 172%↑ close 는 실리콘이 스판덱스의 뒤를 이어 새로운 먹거리가 될 것이란 전망이 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,500 전일대비 900 등락률 +1.17% 거래량 5,742,182 전일가 76,600 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 MZ세대 '폰꾸족' Z플립3 흥행 이끈다외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래단협 체결한 삼성전자, 이번 주 노조와 임금교섭 절차 시작 close 는 전 거래일 대비 0.91% 오른 7만7300원에 거래됐다 이외에도 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 954,000 전일대비 3,000 등락률 +0.32% 거래량 16,410 전일가 951,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close (0.21%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 23,000 등락률 +3.17% 거래량 313,280 전일가 725,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여악재 맞은 LG화학·엔씨, 저가매수 달려드는 개미 close (3.31%), 삼성SDI(1.05%), 현대차(0.47%) 등도 올랐다. 반면 SK하이닉스(-0.93%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 448,500 전일대비 4,000 등락률 -0.88% 거래량 162,789 전일가 452,500 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인 close (-1.10%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 2,500 등락률 -1.60% 거래량 1,120,018 전일가 156,500 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인 close (-1.92%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 3,000 등락률 -1.06% 거래량 176,081 전일가 283,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래ESG 공시 기업 '3배' 늘었다外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞 close (-0.71%)은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.01%(0.12포인트) 하락한 1053.73을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.23%(2.45포인트)오른 1056.30으로 장을 출발했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 740억원, 212억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 1006억원어치 주식을 사들였다.

업종별로 보면 통신장비(3.81%), 종이, 목재(1.44%), 기계·장비(1%), 일반전기·전자(0.87%) 지수가 오름세를 보이고 있다. 통신장비 업종 지수 중에선 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 46,700 전일대비 4,650 등락률 +11.06% 거래량 1,186,122 전일가 42,050 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 한국지수 편입 close 는 장중 9%대 오름세를 보였는데 미국의 대규모 인프라 투자 기대감에 따른 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 이외에 서진시스템 서진시스템 178320 | 코스닥 증권정보 현재가 40,650 전일대비 3,000 등락률 +7.97% 거래량 419,108 전일가 37,650 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]서진시스템, 3분기 매출 100% 증가…실적 개선 속도 반영못한 주가 [특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close (7%), 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 19,550 전일대비 1,250 등락률 +6.83% 거래량 933,519 전일가 18,300 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일7월은 종목별 차별화 장세 "고속성장 중소형주 주목하라" close (6%), 에치에프알 에치에프알 230240 | 코스닥 증권정보 현재가 22,000 전일대비 1,150 등락률 +5.52% 거래량 40,736 전일가 20,850 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세"5兆 5G전용망 시장 선점" SKT, 국내 5G 장비사 맞손에치에프알, 155억 규모 판매공급 계약 체결 close (4.5%), 오이솔루션(4%) 등도 상승했다.

시가총액 상위종목을 보면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,992,608 전일가 64,700 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close (1.55%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,500 등락률 -1.86% 거래량 469,390 전일가 80,500 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 3개월째 코스닥 상승률 코스피 제쳐치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다!정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 터질 황금株 close (1.18%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 410,900 전일대비 4,900 등락률 +1.21% 거래량 7,225 전일가 406,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞장초반 혼조세…코스피 다시 3130대로 close (0.76%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 86,300 전일대비 1,200 등락률 +1.41% 거래량 58,552 전일가 85,100 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞 close (1.41%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 600 등락률 +0.92% 거래량 195,454 전일가 65,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 '3200선' 아래로...카뱅 6%대 급락[클릭 e종목] “씨젠, 하반기 신규 진단키트 수요 증가 예상”外人 5개월 만에 1兆 넘게 순매수…코스피 3200 눈앞 close (0.31%)은 상승했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 118,500 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 151,132 전일가 118,700 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수 close (-0.51%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,500 등락률 -1.86% 거래량 469,390 전일가 80,500 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 3개월째 코스닥 상승률 코스피 제쳐치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다!정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 터질 황금株 close (-1.12%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 161,900 전일대비 1,100 등락률 -0.67% 거래량 74,337 전일가 163,000 2021.09.06 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close (-0.61%)은 하락했다.

김대준 한국투자증권 연구원은 “고용지표 결과발표 이후 지난 3주간 지속됐던 가치주의 상대적 강세는 약해질 가능성이 높다”며 “경기에 민감하게 반응하는 특성상 해외에서 나타난 경제 불확실성이 부담으로 작용할 수 있기 때문”이라고 설명했다. 이어 그는 “상대적으로 잠시 쉬었던 성장주가 빠르게 회복할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr