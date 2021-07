국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑

산업 내 경쟁력 뛰어난 종목들

이달 지분 늘린 곳은 3개사

지누스·SKC·삼성전기 順

[아시아경제 박지환 기자] 국민연금이 하반기 들어 가구·매트리스 업체 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 22,839 전일가 101,500 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, 하반기 원픽은 '지누스'지누스, 자회사에 204억 규모 채무보증 결정지누스, 1397억원 규모 자회사 채무보증 결정 close 와 소재·부품주인 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 161,500 전일대비 2,000 등락률 +1.25% 거래량 125,051 전일가 159,500 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 SKC, 지난해 사회적가치 4872억원 창출…2040년 온실가스 중립'델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 100,331 전일가 183,500 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환'전장' 달리는 삼성전기…"2026년까지 매출 비중 10%"(종합)모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 등을 대거 사들인 것으로 나타났다. 이들 종목들은 업황 호조가 예상되면서 산업 내 경쟁력이 뛰어난 종목들이란 공통점을 지닌다.

26일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 이달 1일부터 23일까지 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 종목 중 지분을 늘린 곳은 총 3개사로 지누스(7.14→8.16%), SKC(9.47→10.06%), 삼성전기(10.00→10.02%) 순으로 집계됐다.

침대 매트리스 제조 판매가 주력인 지누스는 하반기부터 본격적인 실적 성장세가 예상되는 곳이다. 지누스의 주요 매출 구성은 작년 매출액 기준 매트리스(51.9%), 침실가구(44.5%)로 나뉜다. 지역별로는 미국시장(89%) 매출이 압도적이다. 특히 하반기부터 반덤핑 관세 부담에서 상대적 수혜가 예상된다. 이지영 NH투자증권 연구원은 "공장이 위치한 인도네시아는 미국의 매트리스 반덤핑 관세율에서 기타 국가 매트리스 제조사 평균 158% 대비 매우 낮은 2.22% 수준으로 산업내 가격 경쟁력이 부각된다"며 "상반기에 단가 인상한 부분 역시 하반기부터 수혜가 가시화될 전망"이라고 밝혔다.

SKC는 압도적인 증설 효과가 기대되는 점이 선택 배경으로 꼽힌다. SKC는 전기차 배터리 핵심 소재인 동박 수요 급증으로 인한 공격적인 설비 투자에 집중해왔다. 최근 1년 반 사이 발표한 증설(CAPEX) 규모만 1조7000억원에 이른다. 김현태 BNK투자증권 연구원은 "동박은 고객사의 수요가 폭증하면서 공장 가동을 앞당겨야 할 정도로 타이트한 수급이 지속되고 있다"며 "원재료인 전기동 가격 상승도 반영돼 동박 수출 가격이 상승하고 있다"고 말했다.

삼성전기의 경우 주력 제품인 적층세라믹콘덴서(MLCC), 패키지기판 등에서 향후 수년간 구조적 성장이 기대된다. 황고운 KB증권 연구원은 "올해 3.6% 수준인 전기차 시장이 2025년 11.3%로 확대되면서 빠르게 개화하고 있는 전기차 시장이 실적 성장을 견인할 것"이라며 "하반기 톈진공장이 가동을 시작하면 전장용 MLCC 매출 비중은 올해 7.6%에서 2024년 20.9%로 확대된다"고 전망했다.

반면 국민연금은 최근 분할·합병 이슈로 주가가 급등한 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 350 등락률 -2.10% 거래량 1,437,266 전일가 16,700 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“에스디바이오센서” 따상 실패! 해결책 드립니다! close 에 대한 보유 비중을 1.22%포인트 줄였다. 올 들어 주가가 98.5% 오른 것을 고려할 때 일부 차익 실현을 한 것으로 추정된다. 국민연금은 사모펀드 환매 이슈가 불거졌던 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 3,500 등락률 -3.13% 거래량 423,588 전일가 112,000 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 동학개미 활동계좌 4900만개 넘었다외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 와 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,800 전일대비 200 등락률 -1.54% 거래량 203,988 전일가 13,000 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 증권株, 2분기 실적 괜찮다는데 주가는 '비실비실'증권사 '퇴직연금 계열사 몰아주기' 여전현대차證도 제쳤다...미래에셋, 퇴직연금 '적립금킹' close 의 지분을 각각 0.21%포인트·1.00%포인트 정리했다. 이밖에 서흥 서흥 008490 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,000 등락률 +1.85% 거래량 21,591 전일가 54,000 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 식약처, 한올바이오파마 제조 6개 약품 품목허가 취소 착수서흥, 주당 450원 현금배당 결정나이키 OEM '창신', 회장자녀 계열사 '서흥' 부당지원…검찰 고발 close (10.12→9.96%), 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 39,650 전일대비 450 등락률 +1.15% 거래량 442,339 전일가 39,200 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일구리가격 상승에 웃는 풍산…실적 모멘텀 지속 풍산, 1Q 영업익 624억…전년比 흑자전환 close (10.09→9.95%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 7,000 등락률 -2.50% 거래량 423,217 전일가 279,500 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 실적도 주가도 '주춤' 현대모비스…하반기에 총력전[클릭 e종목] “현대모비스, 모듈 부문의 부진 지속”외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고 close (10.04→9.99%), 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 600 등락률 +1.15% 거래량 74,270 전일가 52,200 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 F&F·휠라홀딩스, 2분기도 어닝 서프라이즈 기대골프 호황 효과 '톡톡'…휠라홀딩스 호실적 전망 휠라홀딩스, 종속사 450억원 규모 유상증자 결정 close (10.01→10.00%) 등도 국민연금 보유지분이 소폭 감소했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr