한국해양대, ‘AI 면접 프로그램’ 서비스 도입

E-스마트 AI 면접 프로그램, 시·공간 제약없이 실제 면접 시뮬레이션 체험

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국해양대는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 채용시장 환경변화에 선제적으로 대응하기 위해 ‘E-스마트 AI 면접 프로그램’ 서비스를 도입했다고 7일 밝혔다.

한국해양대 해양미래인재개발원이 제공하는 E-스마트 AI 면접 프로그램은 시·공간 제약 없이 실제와 유사한 면접 시뮬레이션을 체험할 수 있도록 지원한다.

또한 이 면접 프로그램은 기본면접에서부터 성향평가, 상황대처, AI게임, 심층면접 등 다양한 면접상황을 가상으로 진행하고, 표정·어휘·음성분석에 따른 피드백을 받을 수 있다.

학생들에게 면접동영상과 2가지 타입의 맞춤형 평가 결과지를 제공해 프로그램 효과를 극대화할 예정이다.

김수호 한국해양대 학생은 “표정짓기나 제스처, 발음, 사용언어, 답변내용 등에 대한 피드백을 받을 수 있어 취업준비에 큰 도움이 됐다”고 말했다.

김준영 한국해양대 해양미래인재개발원장은 “비대면 채용 확산 트렌드에 맞춘 면접 프로그램 서비스 도입으로 학생들의 취업역량을 강화해 취업률을 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr