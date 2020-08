기재차관 "농가 침수피해 재해복구비 신속 지급…맞춤형 수급 안정조치 마련"

[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 1차관은 7일 "정부는 농가가 침수피해를 조기에 극복할 수 있도록 재해복구비와 재해보험금을 신속하게 지급할 것"이라고 밝혔다.

김 차관은 이날 정부서울청사에서 열린 '제20차 혁신성장 전략점검회의 겸 물가관계차관회의'에서 "예년에 비해 긴 장마로 경기·강원·충청 지역 등을 중심으로 농작물 침수피해가 확대되고 있다"며 이같이 말했다.

김 차관은 "지난해 작황호조에 따른 농산물 가격하락과 올해 긴 장마로 인한 농산물 출하감소로 일부 채소류 가격이 지난해보다 크게 상승했다"며 "장마 이후에도 기상여건 변화에 따라 수급상황이 더 악화될 가능성도 배제하기 어렵다"고 설명했다.

이어 "정부는 일시적인 농산물 수급 불안정이 서민물가 불안으로 이어지지 않도록 품목별 맞춤형 수급 안정조치를 마련할 계획"이라며 "비축물량 출하, 약제 할인 등을 통해 농산물 생산에 차질이 발생하지 않도록 지원하겠다"고 강조했다.

이날 회의에서는 '스타트업·벤처기업 지원방안 추진현황'도 논의됐다.

김 차관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 벤처 투자가 위축됨에 따라 스타트업·벤처기업이 자금 부족을 겪지 않도록 다양한 정책을 마련했다"며 "정책자금 공급을 확대했고, 민간이 더 신속하고 과감하게 벤처투자를 할 수 있도록 제도적 지원도 강화했다"고 언급했다.

아울러 "향후에도 정부는 경제의 역동성과 혁신성을 제고하기 위해 스타트업·벤처기업의 육성은 물론 시중의 풍부한 유동성이 보다 생산적인 부문으로 유입될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 피력했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr