[아시아경제 김봉주 인턴기자] 충남 서산의 한 사업장에서 시설팀 직원이 자신의 휴대전화로 여직원이 탈의실에서 옷을 갈아입는 모습을 불법 촬영하다 경찰에 붙잡혀 수사받고 있다.

4일 서산경찰서에 따르면 서산 지역 한 사업장 직원 A씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 수사하고 있다.

A씨는 여성 탈의실에 난 작은 구멍을 통해 20여 명이 옷을 갈아입는 장면을 휴대전화로 촬영한 혐의를 받고 있다.

그는 불법 촬영 도중 이상한 낌새를 알아챈 피해자의 신고로 붙잡혔다.

사업장은 A씨를 퇴사 처리했다.

경찰은 디지털 포렌식 결과가 나오는 대로 추가 범행 여부 등 기소 의견으로 검찰에 송치할 방침이다.

